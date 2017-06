Köln (ots) -



Der WDR streamt die vom Grimme-Institut angesetzte Diskussionsrunde zur Dokumentation "Auserwählt und ausgegrenzt - der Hass auf Juden in Europa" live: am kommenden Donnerstag, 22. Juni 2017, ab 19 Uhr. An der Gesprächsrunde über journalistische Qualität und publizistische Verantwortung wird WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn teilnehmen. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier http://www.gr imme-preis.de/h/news/d/einladung-zur-diskussionsrunde-zu-umstrittener -tv-doku/. Eine Ausstrahlung der Diskussion im WDR Fernsehen gibt es am Sonntag, 25. Juni 2017, um 11.25 Uhr.



