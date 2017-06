Los Angeles (ots/PRNewswire) - Depeche Mode und Live Nation freuen sich in Erwiderung auf die überwältigende Nachfrage bekanntzugeben, dass die Global Spirit Tour ihren Weg zurück in Konzerthallen in ganz Europa findet. Diese neuen Termine in Europa wurden in Folge der ausverkauften Shows in der gesamten Region diesen Sommer festgelegt und erweitern mit zusätzlichen Terminen die zuvor angekündigte Herbsttour in Irland und Großbritannien auf das europäische Festland.



Hier finden Sie eine vollständige Liste der Global Spirit Tour im Herbst/Winter:



15. November *Dublin, 3Arena 2017 Irland 17. November *Manchester, Manchester 2017 GB Arena 19. November *Birmingham, Barclaycard 2017 GB Arena 22. November *London, GB O2 Arena 2017 24. November Frankfurt, Festhalle 2017 Deutschland 26. November Antwerpen, Sportpaleis 2017 Belgien 28. November Stuttgart, Schleyerhalle 2017 Deutschland 30. November Mannheim, Mannheim 2017 Deutschland Arena 11. Januar Hamburg, BarclayCard 2018 Deutschland Arena 13. Januar Amsterdam, Ziggo Dome 2018 Niederlande 15. Januar Köln, Lanxess-Arena 2018 Deutschland 17. Januar Berlin, Mercedes-Benz 2018 Deutschland Arena 19. Januar Berlin, Mercedes-Benz 2018 Deutschland Arena 21. Januar Nürnberg, Arena 2018 Deutschland Nürnberger 31. Januar Prag, O2 Arena 2018 Tschechische Republik 2. Februar Budapest, BSA 2018 Ungarn 4. Februar Wien, Stadthalle 2018 Österreich 7. Februar Krakau, Tauron Arena 2018 Polen 9. Februar Lodz, Polen Atlas Arena 2018 11. Februar Danzig, Ergo Arena 2018 Polen *zuvor angekündigte Shows



Diese neu angekündigten Shows bringen die Band und die Global Spirit Tour für eine Zugabevorstellung zurück in viele Städte, in denen sie zu Beginn des Jahres bereits ein Konzert gaben. Gleichzeitig werden so mehr Fans erreicht, die bislang noch keine Möglichkeit hatten, die ihr neues Album Spirit begleitende hochgelobte Tour der musikalischen Trendsetter zu sehen. NME beschrieb die Tour als "Triumph" und "vollgepackt mit Rock-Klassikern und Fanfavoriten".



Während aller Sommerveranstaltungen der Europaetappe der von Live Nation produzierten Tour spielte die Band in ausverkauften Stadien in ganz Ost- und Westeuropa. Im Rahmen der Sommertour, die vom 5. Mai bis zum 23. Juli geht, wird vor insgesamt über 1,3 Millionen Fans gespielt. Die Tour macht dann einen Abstecher über den Atlantik nach Nordamerika für 30 Shows im August, September und Oktober, einschließlich rekordverdächtiger vier Konzertabende in Los Angeles' Hollywood Bowl, bevor es im März 2018 in Stadien in Lateinamerika weitergeht.



Die Global Spirit Tour begleitet das 14. Studioalbum der Band, Spirit, das am 17. März durch Columbia Records veröffentlicht wurde. Spirit erntete begeisterte Kritiken. MOJO kommentierte das Album mit den Worten: "Zug um Zug...Depeche Modes bestes Album seit Jahren" und Under the Radar bemerkte, dass der Band mit Spirit "noch ein weiterer Karrierehöhepunkt" gelungen sei.



Spirit ist nun bei digitalen Einzelhändlern verfügbar: smarturl.it/Spirit (http://smarturl.it/Spirit)



Während der Global Spirit Tour setzt die Band ihre Charity-Partnerschaft mit dem Schweizer Uhrenhersteller Hublot fort, um für einen wohltätigen Zweck Gelder aufzubringen und auf diesen aufmerksam zu machen: Wasser und die Weiterverfolgung ihres Ziels, für sauberes Trinkwasser auf der ganzen Welt zu sorgen.



Informationen zu Depeche Mode: Als einer der einflussreichsten, beliebtesten und am meist verkauften musikalischen Acts aller Zeiten hat Depeche Mode über 100 Millionen Alben verkauft und weltweit für über 30 Millionen Fans live gespielt. Depeche Mode - Martin Gore, Dave Gahan und Andy Fletcher - wurde 1980 gegründet und genießt weiterhin rund um die Welt hervorragende Kritiken sowie kommerziellen Erfolg, sowohl im Studio als auf Tour, und wird von unzähligen Künstlern als Inspirations- und Innovationsquelle bezeichnet. Die 14 Studioalben der Band schafften es in die Top Ten in über 20 Ländern, einschließlich der USA und Großbritannien. Ihr letztes Studioalbum Delta Machine (2013) feierte seinen Auftakt mit Platz Eins in 12 Ländern rund um die Welt und brachte eine Welttour mit sich, die die Band vor über 2,5 Millionen Fans spielen ließ. Im Herbst 2016 wurde Depeche Modes Video Singles Collection - eine maßgebliche drei DVDs umfassende Kollektion von über vier Stunden ihrer bahnbrechenden Musikvideos - von SONY Music Entertainment veröffentlicht. Ihr 14. Studioalbum Spirit wurde am 17. März 2017 veröffentlicht und das neue Album sowie die Global Spirit Tour werden die Geschichte musikalischer Innovation der Band sowie ihre lobpreisenden Kritiken und ihren kommerziellen Erfolg fortsetzen.



Informationen zu Live Nation Entertainment: Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) ist das weltweit führende Unterhaltungsunternehmen, das internationale Marktführer umschließt: Ticketmaster, Live Nation Concerts, Live Nation Advertising & Sponsorship und Artist Nation Management. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.livenationentertainment.com



