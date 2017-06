Frankfurt - Während der Maispreis in Chicago gestern nach Regenfällen um 2,2% nachgab, ging es für den Weizenpreis nochmals leicht bergauf, so die Analysten der Commerzbank.Dies setze sich am Morgen fort, nachdem sich laut US-Landwirtschaftsministerium der Zustand des US-Winterweizens in der letzten Woche leicht, der des US-Sommerweizens nochmals deutlich verschlechtert habe. Stark verteuert habe sich Weizen auch in Paris. Gestern sei er im nächstfälligen (September-)Kontrakt um 2,3% gestiegen, nachdem er schon über die letzte Woche ebenso stark zugelegt habe. Ähnlich stark sei der Preisanstieg auch im meistgehandelten (Dezember-)Kontrakt gewesen. Der Weizenpreis liege damit auf einem 18-Monatshoch.

