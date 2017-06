Frankfurt - Die Metallpreise erholten sich gestern merklich und legen heute Morgen selektiv weiter zu, so die Analysten der Commerzbank.Aluminium sei wieder über die Marke von 1.900 USD je Tonne und auch über die charttechnisch wichtige 100-Tage-Linie gestiegen, was zu technisch bedingten Anschlusskäufen führen könnte. Gute Vorgaben aus Shanghai - dort sei der nächstfällige Aluminium-Future in den letzten drei Handelstagen kräftig auf ein 3-Wochenhoch gestiegen - würden dabei offenbar den LME-Preis nach oben ziehen.

