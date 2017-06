Frankfurt - Eine Rede des einflussreichen Präsidenten der New York FED, William Dudley, führte gestern zu einem aufwertenden US-Dollar, was wiederum den Goldpreis unter Druck setzte, so die Analysten der Commerzbank.Dieser sei zeitweise auf ein 5-Wochentief von gut 1.240 USD je Feinunze gefallen und handele heute Morgen nur leicht höher. Das Unterschreiten der charttechnisch wichtigen 100-Tage-Linie habe noch nicht zu technisch bedingten Anschlussverkäufen geführt. Da der US-Dollar zugelegt habe, sei der Rückgang von Gold in Euro gerechnet nicht so stark ausgefallen. Es notiere mit rund 1.115 EUR je Feinunze aber ebenfalls auf einem 5-Wochentief. Dudley habe sich mit den bisherigen Zinserhöhungen in den USA zufrieden gezeigt und sich gegen eine Pause im Zinserhöhungszyklus ausgesprochen. Der Markt messe den Worten von Dudley viel Gewicht bei, da dieser die Mehrheitsmeinung des FOMC vertrete. Die aus den FED Fund Futures abgeleiteten Zinserhöhungserwartungen im Markt seien allerdings nicht gestiegen.

