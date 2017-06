Lausanne (ots) -



Über 1'000 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft haben

sich am 20. Juni 2017 in Lausanne zum 11. Swissmem-Industrietag

getroffen. Der Anlass unterstrich die grosse Bedeutung der Innovation

für die Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie).

Namhafte Referenten, darunter Bundesrat Guy Parmelin, Guerrino De

Luca Verwaltungsratspräsident Logitech, Prof. Martin Vetterli,

Präsident EPFL und Hans Hess, Präsident Swissmem, unterstrichen die

grosse Bedeutung der Innovation für die Industrie und wiesen auf die

Chancen der Digitalisierung für die Zukunft des Denk- und Werkplatzes

Schweiz hin.



In der Schweiz produzierende Firmen können sich vor allem durch

kontinuierliche Innovation im hart umkämpften Weltmarkt behaupten.

Für Hans Hess, Präsident Swissmem, ist die Innovation daher «das

Lebenselixier der Schweizer MEM-Industrie». In seiner Eröffnungsrede

zum 11. Swissmem-Industrietag im SwissTech Convention Center an der

EPFL in Lausanne ermutigte er die Industriebetriebe, kontinuierlich

in die Innovation zu investieren. Zudem wies er auf die grossen

Chancen hin, welche die Digitalisierung der Industrie eröffnet.



Guerrino De Luca, Verwaltungsratspräsident Logitech, sprach über

die Innovationsformel seines Unternehmens. Er erläuterte die Schritte

und kritischen Entscheide, welche es Logitech erlaubt haben, sich

über die Jahre kontinuierlich neu zu erfinden. Prof. Martin Vetterli,

Präsident EPFL, wies darauf hin, dass die Digitalisierung sich auf

alle Bereiche der Wissenschaft und Technik auswirkt. Die Ausbildung

der Zukunft muss daher die Studenten auf diese neue Realität

vorbereiten.



Dass nicht nur Grossfirmen herausragende Innovationen

hervorbringen, beweisen die Schweizer Industrie-KMUs in der West- und

Deutschschweiz sowie dem Tessin seit Jahrzehnten. Stellvertretend

diskutierten Aude Pugin, CEO Apco Technologies (Aigles), Pierre-Yves

Bovin, CEO Steiger Participations (Vionnaz) und Olivier Haegeli,

Deputy-CEO Willemin-Macodel (Delémont) über die Erfolgsfaktoren der

Innovation sowie die Chancen und Grenzen der Zusammenarbeit mit

Hochschulen und Forschungsinstituten.



Zum Abschluss des Industrietages sprach Bundesrat Guy Parmelin,

Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Verteidigung,

Bevölkerungsschutz und Sport, zu den Gästen des Industrietages. Er

betonte: «Die Innovation, die Entwicklung neuer Technologien, kurzum,

alles was der Forschung beiträgt und alles was die Forschung bewegt,

ist gut für unsere Wirtschaft und somit für unseren Wohlstand».



Begleitend zum Industrietag publizierte Swissmem eine Studie über

die Erfolgsfaktoren der Innovation in der Schweizer MEM-Industrie,

die in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz im

Frühjahr 2017 erarbeitet wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass

innovationsstarke Unternehmen über eine klare, langfristig angelegte

Innovationsstrategie verfügen. Zudem sind neben einer

innovationsfördernden Firmenkultur vor allem betriebseigene

Innovationsaktivitäten sowie gezielte Kooperationen entscheidend für

den Erfolg.



