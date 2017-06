Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Rutsch des Ölpreises auf neue Jahrestiefs hat am Dienstag die Rekordjagd des DAX vorerst beendet. Er verlor 0,6 Prozent auf 12.815 Punkte, nachdem er im frühen Geschäft mit 12.952 Punkten noch eine neue Bestmarke aufgestellt hatte.

Im Unterschied zu anderen Indizes gilt der DAX zwar als nur wenig Öl- oder rohstofflastig. "Der Ölpreisrückgang weckt aber Erinnerungen an das vergangene Jahr", sagte ein Händler. Da hatten die großen Investment-Vehikel der Ölförderländer zeitweise weltweit Aktien auf den Markt geschmissen, um damit Löcher in den Staatshaushalten zu stopfen. Das hatte die Aktienkurse in den ersten beiden Monaten 2016 stark gedrückt.

Prosieben mit Etraveli-Verkauf gesucht

Gewinner Nummer eins waren Eon, die um 1 Prozent stiegen. Wie bereits am Montag tauschten Marktteilnehmer RWE-Aktien in Eon, weil RWE in diesem Jahr bereits um etwa 60 Prozent gestiegen sind, Eon aber nur etwa halb so stark. RWE fielen um 1,5 Prozent.

Deutsche Börse gewannen 0,4 Prozent, laut Marktteilnehmern in Vorfreude auf das Aktienrückkaufprogramm, das im Juli starten soll. Prosieben zogen ebenfalls um 0,4 Prozent an. Angetrieben wurde der Kurs vom Verkauf des Online-Reisebüros Etraveli für rund 500 Millionen Euro. Käufer ist die Private-Equity-Gesellschaft CVC Capital Partners. Im Handel hieß es zu der Transaktion, Prosieben sei mit dem Verkauf endlich ein erfolgreicher Deal gelungen. Zudem liege der erzielte Preis leicht oberhalb der Erwartung der Jefferies-Analysten.

Mit einem Plus von 3,8 Prozent waren Osram Spitzenreiter im MDAX. Händler sprachen von Fonds-Käufen, nachdem die Analysten des Bankhauses Lampe die Aktien auf die Kaufliste genommen haben. In der zweiten Reihe waren aber auch andere konjunkturabhängige Aktien gefragt. Kion gewannen 1,3 Prozent. Auch Duerr und Wacker Chemie waren gesucht.

Rocket stark im Plus - Nachfrage nach Delivery Hero gut

Rocket Internet zogen um 5 Prozent an. Händler verwiesen auf den Börsengang der Beteiligung Delivery Hero: "Die Nachfrage nach dem IPO ist sehr gut", so eine mit dem Börsengang von Delivery Hero vertraute Person. Die Bücher seien bereits um 10 Uhr MESZ gefüllt gewesen, nachdem sie am Morgen erst geöffnet worden waren. Die Preisspanne für den Börsengang liegt bei 22,00 bis 25,50 Euro. Erste Kurse im Grauen Markt lagen bei knapp 29 Euro.

Adler Real Estate fielen nach der Ausgabe von Gratisaktien um 7,2 Prozent und damit weniger stark als der Abschlag von gut 9 Prozent, der rechnerisch neutral gewesen wäre. Das Minus von 49 Prozent bei Leifheit entsprach in etwa dem Split im Verhältnis zwei neue Titel statt einer alten Aktie.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 81,5 (Vortag: 80,3) Millionen Aktien im Wert von rund 2,92 (Vortag: 2,88) Milliarden Euro. Es gab fünf Kursgewinner, 24 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.814,79 -0,58% +11,62% DAX-Future 12.811,00 -0,61% +11,96% XDAX 12.817,38 -0,73% +11,97% MDAX 25.379,01 -0,60% +14,38% TecDAX 2.289,38 -0,34% +26,37% SDAX 11.230,35 +0,22% +17,97% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,94 35 ===

