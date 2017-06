ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Dienstag etwas wackerer als die übrigen Börsen in Europa geschlagen. Europaweit und auch in den USA hatte ein erneuter Preisrutsch am Erdölmarkt die Aktienkurse belastet, nachdem die Wall Street am Vorabend noch auf Rekordniveau geschlossen hatte. Unter Druck standen in Europa Öl-, Gas- und Rohstoffwerte. Der SMI gilt zwar als wenig abhängig von Rohstoff- oder Ölaktien. "Der Ölpreisrückgang erweckt aber Erinnerungen an das vergangene Jahr", sagte ein Händler. Da hatten die großen Investmentvehikel der Ölförderländer zeitweise weltweit Aktien auf den Markt geworfen, um damit Löcher in den Staatshaushalten zu stopfen. Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 9.024 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 47,66 (zuvor: 55,62) Millionen Aktien.

Gestützt wurde der Markt durch Aufschläge der Schwergewichte Novartis und Nestle, die 0,8 bzw. 0,7 Prozent zulegten. Etwas konterkariert wurde dies durch Abgaben bei Roche, die nach einer Abstufung 0,9 Prozent verloren. Bei Novartis hielt der positive Nachrichtenfluss an. Der Pharmakonzern meldete positive Studienergebnisse zum Augenmittel RTH258 zur Behandlung von altersbedingter Makuladegeneration. Laut Unternehmensangaben sind die Ergebnisse vergleichbar mit dem Konkurrenzpräparat "Eylea" von Wettbewerber Bayer. Damit könnte das Novartis-Mittel zu einer Herausforderung für Bayer und "Eylea" werden, zumal es Vorteile bei der Dosierung aufweist. Jefferies-Analyst Jeffrey Holford strich heraus, dass die Verabreichung beider Medikamente über eine Injektion in die Augen sehr beschwerlich sei. Da das Novartis-Präparat weniger häufig verabreicht werden müsse, weise es einen echten Vorteil gegenüber dem Bayer-Mittel auf.

In dem negativen Börsenumfeld liefen Aktien aus dem Lebensmittelsektor in Europa recht gut. Nestle kletterten auf Allzeithoch. Der Lebensmittelkonzern ist beim US-Essenslieferdienst Freshly eingestiegen. Nestle USA hat sich als führender Investor an der Finanzierungsrunde im Gesamtvolumen von 77 Millionen US-Dollar beteiligt, wie das Startup mitteilte. Der Anbieter von frisch zubereiteten Mahlzeiten will mit dem Geld in ganz Amerika expandieren. Nach einer Hochstufung auf "Kaufen" durch die Deutsche Bank legten Swiss Re um 0,9 Prozent zu.

June 20, 2017

