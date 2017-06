Berlin (ots) - Dr. Martin Zentgraf steht weiter an der Spitze des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie (BPI). Der 55-Jährige Hamburger wurde heute mit absoluter Mehrheit im Amt als Vorstandsvorsitzender bestätigt. Zu seinen Stellvertretern wählten die Mitglieder im Rahmen ihrer Hauptversammlung Dr. Dr. Richard Ammer (Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG) sowie Prof. Dr. Michael Popp (Bionorica SE) und Dr. Bernd Wegener (co.don AG). Neuer Schatzmeister ist Christoph Harras-Wolff (Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel).



Die neue BPI-Führung will in seiner Amtszeit das Gesundheitswesen in Deutschland aber auch in Europa aktiv mitgestalten und Zukunftsfelder für die Arzneimittelversorgung besetzen. Zentgraf: "Wir haben uns in den vergangenen Jahren viel Respekt erarbeitet. Aber Respekt ist keine Einbahnstraße: So wie sich die Menschen darauf verlassen können, dass sie von der pharmazeutischen Industrie sichere und wirksame Arzneimittel bekommen, oder dass man davon ausgehen kann, dass die Kosten der Arzneimittelversorgung konstant bei zehn Prozent liegen, so müssen wir uns ebenso auf Worte und Taten der Politik verlassen können. Es ist an der Zeit, dass die Leistungen der pharmazeutischen Industrie auch honoriert werden."



Der Vorsitzende des BPI und seine Stellvertreter werden für eine dreijährige Amtszeit gewählt. Die weiteren Mitglieder des Vorstands sind: Richard Mark Engelhard (Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG), Henning Fahrenkamp (BPI e.V.), Marco Hardt (Novartis Deutschland GmbH/ Novartis Pharma GmbH), Dr. Thomas Lauscher (Madaus & Lauscher GmbH), Dr. Rainer Oschmann (Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG), Babette Reiken (G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG), Ralph Schmidt (Biologische Heilmittel Heel GmbH), Martin Völkl (Celgene GmbH), Dr. Gabriela Soskuty (B. Braun Melsungen AG) und Heiner Will (medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH),



Ein Porträtfoto sowie die Vita des Vorstandsvorsitzenden Dr. Martin Zentgraf steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung: www.bpi.de/presse/fotogalerie/.



Pressekontakt: Julia Richter (Pressesprecherin), Tel. (030) 27909-131, jrichter@bpi.de