Düsseldorf (ots) - Im Rahmen des 8. Innovation Days am 28. Juni in Aachen, stellt Ericsson Anwendungsfelder der aufkommenden Netztechnik 5G in den Fokus:



5G als Grundlage für die Digitalisierung - Welche Anwendungsfelder sind noch Zukunftsmusik und welche schon heute technisch umsetzbar?



Hierzu werden aktuelle Erkenntnisse und Nutzungsmöglichkeiten der neuen Netztechnik vorgestellt. Unter anderem sind Live-Demonstrationen in verschiedenen Anwendungsgebieten zu erwarten. Ein Beispiel hierfür wird die Fahrt eines aus Aachen ferngesteuerten Lastwagens in Schweden sein.



Tagesablauf Ericsson Innovation Day 2017 09:00 Registrierung 09:30 Begrüßung Jan-Peter Meyer-Kahlen, Leiter Eurolab, Ericsson 09:40 Vortrag "5G Wave in Europe" Arun Bansal, Head of Market Area Europe & Latin America, Ericsson 10:00 Vortrag "Making 5G Innovation a Reality" Mikael Bäck, Deputy Head of Strategy, Ericsson 10:20 Geführte Touren mit Demonstrationen zu den 5G-Themenfeldern: Funk-Netzwerke, Core & Cloud, Business & Management, Industrie-Anwendungen, Innovation Garage 12:30 Mittagessen 13:30 Vortrag "An operator's view on key priorities for the 5G architecture" Maria Cuevas, Head of Research Core Networks & Services, BT 14:10 Workshops & Zeit zur freien Verfügung 15:30 Networking 16:30 Verabschiedung Jan-Peter Meyer-Kahlen, Leiter Eurolab, Ericsson



Darüber hinaus werden Ihnen als Gesprächspartner zur Verfügung stehen:



- Stefan Koetz Geschäftsführer der Ericsson GmbH



- Jan-Peter Meyer-Kahlen Leiter des Ericsson-Entwicklungszentrums Eurolab



Akkreditierung / Interviewanfragen: Sie können sich jetzt für die Veranstaltung akkreditieren und / oder eine Interviewanfrage für die Gesprächspartner stellen. Bitte schreiben Sie hierzu eine E-Mail an martin.ostermeier@ericsson.com.



Gerne stehe ich Ihnen für weitere Fragen und Informationen auch telefonisch unter der +49 (0) 211 534 1157 als Ansprechpartner zur Verfügung.



Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf folgender Website: https://innoday2017.eurolab.ericsson.net/



Natürlich ist es auch möglich nur Teile der Veranstaltung zu besuchen. Falls Sie hierzu Fragen haben sollten, können Sie ebenfalls gerne Kontakt zu mir aufnehmen.



Über 5G



5G ist mehr als eine neue Generation der Mobilfunktechnik. Die in 2020 angedachte Einführung des Netzes wird große Veränderungen mit sich bringen. Die Eigenschaften von 5G ermöglichen einen Einsatz in völlig neuen Anwendungsgebieten. Von den oben erwähnten Fernzugriffen in Echtzeit über autonomes Fahren bis hin zum Internet-der-Dinge, bei dem Geräte intelligent miteinander verbunden werden. Täglich entstehen neue Ideen, wie das Netz der Zukunft genutzt werden könnte.



Über Ericsson



Ericsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrs werden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einer vernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihr volles Potenzial ausschöpfen kann.



Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 111.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2016 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 23,5 Mrd. EUR (222,6 Milliarden SEK). Ericsson ist an der NASDAQ OMX in Stockholm und der NASDAQ in New York gelistet.



In Deutschland beschäftigt Ericsson 2.000 Mitarbeiter an 11 Standorten - darunter rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.



