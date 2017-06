Spenden des Unternehmens unterstützen Aufklärung zu durch Mücken übertragenen Krankheiten und Schutz für gefährdete Familien



Racine, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Angesichts des weltweit steigenden Ausbruchs von Krankheiten, die von Mücken übertragen werden, kann SC Johnson heute vermelden, sein globales Versprechen, Schädlingsbekämpfungsmittel und finanzielle Unterstützung in Höhe von mindestens 15 Millionen USD zu spenden, um bedürftigen Familien bei der Bekämpfung der Mücken, die die Krankheit möglicherweise übertragen, zu helfen, bereits umgesetzt hat. Tatsächlich hat das Unternehmen mit der Bereitstellung von mehr als 480.000 Einheiten OFF!®, einem Insektenschutzmittel zum persönlichen Gebrauch, an die gemeinnützige Organisation Feeding America mit heutigem Datum dieses Versprechen übertroffen.



Feeding America wird die Produkte über ihre Zweigorganisation Feeding Florida austeilen, damit lokale gefährdete Familien Schutz vor dem Zika-Virus und anderen durch Mücken übertragene Krankheiten erhalten.



"Sich ethisch verantwortlich zeigen und aktiv zu handeln ist ein wichtiger Teil der SC Johnson-Kultur. Es liegt in unserer Verantwortung, unsere über 60-jährige Expertise in der Insektenforschung zu nutzen, um bedürftigen Familien zu helfen, sich gegen Mücken und vor den durch Mücken übertragenen Krankheiten zu schützen", erklärt Fisk Johnson, Chairman und CEO von SC Johnson. "Wir alle bei SC Johnson sind stolz darauf, dass wir Produkte und Aufklärung für die Familien zur Verfügung stellen konnten, und wir sind weiterhin bestrebt, denjenigen zu helfen, die am meisten gefährdet sind".



SC Johnson hatte als Reaktion auf den letztjährigen weltweiten Ausbruch von Zika und Dengue-Fieber im Februar 2016 angekündigt, Schädlingsbekämpfungsmittel und finanzielle Unterstützung in Höhe von mindestens 15 Millionen USD für gemeinnützige Organisationen bereitzustellen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben jährlich mehr als 1 Million Menschen an Krankheiten, die von Mücken übertragen werden.



Als global führender Hersteller von Schädlingsbekämpfungsmitteln hatte sich SC Johnson daraufhin partnerschaftlich mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Stiftungen im Gesundheitswesen weltweit zusammengetan, um Insektenschutzmittel zum persönlichen Gebrauch, Raum-Insektenschutzmittel und Haushaltsinsektizide zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen stellte darüber hinaus Geldmittel bereit, um die Logistik, die Verteilung und Aufklärungsmaßnahmen zu ermöglichen.



"Wir sind über die Partnerschaft mit SC Johnson begeistert, denn wir können damit den Familien in Florida die notwendigen Werkzeuge liefern, um die Ausbreitung von Zika und anderen durch Mücken übertragene Krankheiten einzuschränken", sagt Robin Safley, Executive Director von Feeding Florida. "Unser Feeding Florida-Netzwerk von Food Banks deckt den ganzen Bundesstaat ab und ist entscheidend für die Mobilisierung der notwendigen Ressourcen, die auf die Bedürfnisse jeder Gemeinde zugeschnitten sind. Diese Spende wird dazu beitragen, Familien in ganz Florida vor den möglicherweise krankheitsübertragenden Mücken zu schützen".



Verteilung der Spenden an die am stärksten Betroffenen



Mehr als 4,8 Millionen Einheiten SC Johnson Insektenschutzmittel und Schädlingsbekämpfungsmittel wurden an NGOs zur Verteilung an die in erster Linie betroffenen Gemeinschaften in den Vereinigten Staaten, der Karibik und Südamerika vergeben. Zu den wichtigsten Spenden und Aufklärungsinitiativen zählen:



- Mehr als 560.000 Einheiten OFF! Deep Woods® Towelettes und OFF!® als Insektenschutzmittel zum persönlichen Gebrauch gingen an die US-amerikanische Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Foundation. Die Produkte, darunter Zika-Präventionssets, die speziell dafür ausgelegt sind, schwangeren Frauen in Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln (U.S. Virgin Islands) und Amerikanisch-Samoa zu helfen, wurden über eine Vielzahl von Kanälen verteilt. - Über eine 1 Million Einheiten OFF!® und Autan® für verschiedene gemeinnützige Organisationen einschließlich des amerikanischen Roten Kreuzes und Banco De Alimentos. Die Spenden wurden an bedürftige Familien in Lateinamerika verteilt, unter anderem in Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Mexiko, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela, die zu den am stärksten betroffenen Ländern mit hohem Zika-Virus- und Dengue-Fieber-Risiko gehören. - Nahezu 90.000 Einheiten OFF! Deep Woods® und OFF!® FamilyCare kamen der Headwaters Relief Organization zugute. Die Produkte wurden an bedürftige Familien in ganz Haiti ausgeteilt. - 480.000 Einheiten OFF!® Insektenschutzmittel zum persönlichen Gebrauch für Feeding America, die über die Zweigorganisation Feeding Florida bedürftigen Familien in ganz Florida zukommen werden. - Partnerschaft mit der "Sesamstraße", um Informationen mithilfe des Programms 1, 2, 3 Stay Away Mosquitoes zu vermitteln und ein Bewusstsein dafür zu wecken, wie sich Mückenstiche verhindern lassen. Das digitale Toolkit dafür kann unter www.sesamestreet.org/mosquito heruntergeladen werden. - Start einer von SC Johnson gesponserten Website, die Aufklärung zum Thema Mücken bietet und unter www.scjohnson.com/mosquitoes anhand von Videoclips zeigt, was Familien tun können, um sich vor Mückensticken zu schützen. Die Website steht in 13 Sprachen zur Verfügung.



Mehr zu Feeding America können Sie unter http://www.feedingamerica.org erfahren.



Informationen zum SC Johnson Institute of Insect Science for Family Health



Das SC Johnson Institute of Insect Science for Family Health - vormals bekannt als das SC Johnson Entomologie-Forschungszentrum (Entomology Research Center - ERC) - wurde 1957 gegründet. Der Hauptstandort in Racine im US-Bundesstaat Wisconsin zählt zu den größten privaten, städtischen Entomologie-Forschungszentren der Welt. SC Johnson hat im Zuge der globalen Ausdehnung seiner Forschungsaktivitäten 2013 auch die erste Forschungsstätte dieser Art in China eröffnet. Die Wissenschaftler des Unternehmens erweitern mit ihrer Arbeit den weltweiten Wissenstand zu Biologie, Physiologie, Ökologie, Verhalten und Toxikologie von Insekten. Das Institut führt zudem Tests zu Produktformulierungen und Applikationshilfen für die Schädlingsvernichtung durch, um Familien wirksam vor Ungeziefer und von Insekten übertragenen Krankheiten zu schützen. Die mithilfe des Instituts gewonnenen Erkenntnisse unterstützen SC Johnson bei der Weiterentwicklung seiner Insektenschutzmittel für Verbraucher, mit Marken wie OFF!®, Raid®, Baygon®, Autan®, AllOut® und andere mehr, die seit Generationen bei Familien bewährt und beliebt sind.



Informationen zu SC Johnson



SC Johnson ist ein Familienunternehmen, das für innovative, hochwertige Produkte, Exzellenz am Arbeitsplatz und langfristigen Einsatz für die Umwelt und die Gemeinden steht, in denen das Unternehmen tätig ist. Das in den USA ansässige Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller von Reinigungsprodukten für den Haushalt und Produkten für die Haushaltslagerung, Raumlufterfrischung, Schädlingsbekämpfung und Schuhpflege sowie für professionelle Reinigungsprodukte. Es vermarktet so bekannte Namen wie GLADE®, KIWI®, OFF!®, PLEDGE®, RAID®, SCRUBBING BUBBLES®, SHOUT®, WINDEX® und ZIPLOC® sowohl in den USA als auch in anderen Ländern. Zu den Marken, die außerhalb der USA vertrieben werden, gehören unter anderem AUTAN®, TANA®, BAMA®, BAYGON®, BRISE®, KABIKILLER®, KLEAR®, MR MUSCLE® and RIDSECT®. Das vor 131 Jahren gegründete Unternehmen generiert Umsätze in Höhe von 10 Milliarden USD, beschäftigt weltweit rund 13.000 Mitarbeitende und vertreibt seine Produkte in nahezu allen Ländern der Welt. www.scjohnson.com



