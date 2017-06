Der jüngste Auftritt des SPD-Kanzlerkandidaten macht klar: Der Wahlkampf hat begonnen.

In den ersten Wochen seiner Kanzler-Kandidatur hat Martin Schulz den Namen Angela Merkel öffentlich nur sehr selten in den Mund genommen. Wenn er es denn einmal tat, dann lobte er die Kanzlerin sogar hier und da.

Kritik platzierte der SPD-Chef lieber indirekt, fast schon subtil. Sein Abarbeiten am "auf Sicht fahren" und "durchlavieren" war natürlich stets auf Merkel gemünzt, aber es sollte allenfalls ihren Politikstil in Zweifel ziehen. Nicht sie persönlich. Vor allem wollte Schulz durch zu harsche Attacken auf die beliebte Regierungschefin nicht allzu früh selbst an Sympathien verlieren.

Keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...