Bonn (ots) - In Brüssel treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU zum Europäischen Rat um die dringlichsten Themen der Union zu besprechen: Neben dem Brexit sind das Fragen der Migration, der inneren Sicherheit und Verteidigung. Überdies wollen die führenden Politiker Bemühungen zur Stärkung des Binnenmarktes diskutieren.



phoenix-Reporter Jan-Christoph Nüse ist in Brüssel und berichtet über die aktuellen Entwicklungen. Am Donnerstag spricht er mit dem Fraktionsvorsitzenden der Europäischen Volkspartei (EPP), Manfred Weber (CSU). Im Vorfeld äußert sich voraussichtlich der Präsident des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, bei phoenix.



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de