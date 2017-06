Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag etwas nachgegeben, konnte das hohe Niveau aber halten. Der Leitindex SMI hatte bereits am Montag die Marke von 9'000 Punkten überschritten und legte im frühen Handel nochmals zu. Erst mit US-Handelsstart ging es dann wieder unter den Vortagesschluss hinab. Zunächst hatten die schwergewichtigen Roche-Papiere gebremst, ab dem Mittag sorgten dann auch die ins Minus gedrehten Grossbankenwerte für etwas Druck.

Die insgesamt freundliche Marschrichtung wird weiter von der Wall Street bestimmt. Der Dow Jones hatte am Vortag erneut eine Bestmarke erreicht, die Tech-Werte hatten sich dabei deutlich erholt. Der tiefere Ölpreis und wenig bewegende Konjunkturdaten hielten die Wall Street am Nachmittag zurück. Das Leistungsbilanzsaldo der USA für das ersten Quartal fiel etwas geringer aus als von den Ökonomen erwartet.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,07% tiefer auf 9'023,55 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verlor 0,34% auf 1'424,91 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,16% auf 10'272,33 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 23 im Minus und sieben im Plus.

Die Papiere von Novartis zogen um 0,8% an. Bei dem Pharmakonzern hielt der positive Newsflow auch am Dienstag an: Gemeldet wurden gute Daten zum Augenmittel RTH258 zur Behandlung von altersbedingter neovaskulärer Makula-Degeneration. Analysten ...

