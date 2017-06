Für den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl wird es keinen nationalen Staatsakt in Deutschland geben. Stattdessen werde zum ersten Mal in der Geschichte der EU ein Europäischer Trauerakt vorbereitet, teilten das Bundespräsidialamt und das Bundesinnenministerium am Dienstag mit.

Im Anschluss an den Europäischen Trauerakt werde ein staatliches Trauerzeremoniell in Deutschland stattfinden. Zur Vorbereitung des europäischen Trauerakts stehe die Bundesregierung in engem Kontakt zu den Institutionen der EU. Kohl war am vergangenen Freitag im Alter von 87 Jahren verstorben.