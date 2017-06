München (ots) - Das Erste sendet am morgigen Mittwoch, 21. Juni 2017, um 22:15 Uhr die für Arte produzierte TV-Dokumentation "Auserwählt und ausgegrenzt - Der Hass auf Juden in Europa" von Sophie Hafner und Joachim Schröder. Im Anschluss, um 23:45 Uhr, diskutiert "Maischberger" über Antisemitismus in Deutschland und Europa. Dabei werden auch die vom WDR beanstandeten handwerklichen Mängel der Dokumentation thematisiert.



Die Gäste sind:



Michael Wolffsohn (Historiker) Norbert Blüm (CDU-Politiker) Ahmad Mansour (Psychologe) Gemma Pörzgen (Journalistin) Rolf Verleger (ehem. Mitglied "Zentralrat der Juden in Deutschland") Jörg Schönenborn (WDR-Fernsehdirektor)



"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH.



"Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischberger



Redaktion: Elke Maar (WDR)



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste, Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de Felix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH, Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.de