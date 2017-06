Lieber Leser,

wer hätte das gedacht? Die ganze OPEC-/NOPEC-Deal-Verlängerungs-Chose haben die Marktteilnehmer nicht mehr gekauft. Der Preis für die europäische Rohölsorte Brent bricht in der vergangenen Woche unter die relevante Unterstützungszone, die zwischen 47-48 US-Dollar je Fass verläuft. Der Schlusskurs auf Wochenbasis hatte bereits ein Verkaufssignal generiert, wenn man so will. In dieser Woche setzt der Ölpreis damit seinen Absturz weiter fort und das nächste ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...