PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Ein deutlicher Rutsch der Ölpreise und zunehmende politische Spannungen in Nahost haben die Börsen Europas am Dienstag belastet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,53 Prozent tiefer bei 3560,66 Punkten, nachdem er am Vormittag noch um rund ein halbes Prozent zugelegt hatte.

Der französische CAC-40 -Index fiel um 0,32 Prozent auf 5293,65 Punkte. In London sank der FTSE 100 um 0,68 Prozent auf 7472,71 Punkte. Auch ein schwächeres britisches Pfund lieferte dem FTSE keine Unterstützung. Der britische Notenbankchefs Mark Carney hatte sich besorgt zum Einfluss des Brexit auf die Wirtschaft des Landes geäußert und einer schnellen Anhebung des Leitzinses eine Absage erteilt. Insgesamt bewegen sich die Aktienmärkte nach der guten Entwicklung der vergangenen Monate aber weiterhin auf einem hohen Niveau.

Neben fallenden Ölpreisen, die vor allem Rohstoffwerte mit nach unten zogen, richteten sich die Blicke auf Nahost nach dem Abschuss eines syrischen Kampfjets durch die USA. Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung hatte sich dazu kritisch geäußert. Zudem rückte der Streit zwischen den USA und Nordkorea wieder stärker in den Fokus, nachdem der erst kürzlich nach einer Haft in Nordkorea heimgekehrte US-Student Otto Warmbier verstorben war. US-Außenminister Rex Tillerson kündigte in einer Stellungnahme eine harte Gangart an.

Im Branchentableau verzeichneten die Indizes der Öl- und der Rohstoffwerte mit Verlusten von mehr als 2 Prozent beziehungsweise mehr als 3 Prozent die größten Abgaben. Die Aktien des Ölkonzerns BP knickten um mehr als zweieinhalb Prozent ein. Für die Anteilsscheine der Rohstoffriesen Rio Tinto und Glencore ging es um fast 3 Prozent respektive knapp 4 Prozent nach unten.

Eher gefragt waren in dem von Vorsicht geprägten Umfeld defensive Werte. So hielt sich der Index der Medizin- und Gesundheitsaktien mit einem Minus von 0,09 Prozent recht gut.

Einziger Gewinner in der Branchenübersicht waren Lebensmittelwerte, deren Index 0,49 Prozent gewann. Die Anteilsscheine des Nahrungsmittelherstellers Danone legten als Favorit im EuroStoxx um 1,44 Prozent zu. Händler verwiesen hier auf einen Analystenkommentar, der Übernahmefantasie geweckt habe./mis/jha/

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145 EU0009658160

AXC0245 2017-06-20/18:49