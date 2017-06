Frankfurt/Main (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mastercard enthüllt Europas geheime Destinationen, die sich jeder leisten kann, zeigt wofür am meisten Geld ausgegeben wird und präsentiert die wichtigsten Do's and Don'ts bei Reisen mit Kreditkarte



Die Suche nach einem neuen Ferienziel ist für Reisende auch immer mit der Suche nach Inspiration verbunden. In Zusammenarbeit mit Reisebloggern und Tourismusexperten präsentiert Mastercard dazu 44 bis jetzt verborgene Schätze Europas. Mit diesen unbekannten Top-Spots werden Ferien unvergesslich und bezahlbar.



Mastercards Expertise



"Mastercards umfangreiches Know-How darüber, worin Reisende am meisten investieren, hat zu einer ganz besonderen Liste von Empfehlungen geführt, die es Urlaubern ermöglicht, verschiedene Reiseziele nach Attraktivität, Komfort und Kostenaufwand zu vergleichen", sagt Adam Blake, Direktor des International Centre for Tourism Research der Bournemouth University, England. "Die Verbindung von Mastercards Wissen und lokaler Kenntnis macht diesen Leitfaden sehr informativ, selbst für erfahrene Reisende."



Innerhalb Deutschlands wird die Sächsische Schweiz auf Platz 27 als geheimes Reiseziel, landschaftliches Juwel und preislich angenehme Überraschung empfohlen. Maßgebend für das Ranking der Empfehlungen von Mastercard in Kooperation mit mehr als 20 Reisebloggern und Tourismusexperten waren Kriterien wie Schönheit der Destination, Erschlossenheit, Zahlungsmöglichkeiten, Komfort sowie Kosten für den Aufenthalt.



Am häufigsten wird für Hotels, Kleider oder Essen Geld ausgegeben Ferienreisende aus Europa verlassen sich immer mehr auf ihre Kreditkarte, sei es beim Buchen oder beim Reisen selbst. Eine Kundenumfrage von Mastercard in zwölf Ländern Europas hat gezeigt, dass 55 Prozent aller Kosten vor der Reise für Flüge und Unterkünfte sowie 45 Prozent aller Kosten während der Reise mit Karte getätigt werden. Die meisten Urlauber bevorzugen es dabei, in ihrem eigenen oder in einem benachbarten Land zu bleiben. Am meisten Geld wird für Hotels, Bekleidung und Essen ausgegeben.



"Beruflich wie privat genießen weltweit immer mehr Menschen die Vorzüge, die Reisen ohne Bargeld mit sich bringt. Mastercards Angebot innovative und einfache Zahlungslösungen für Urlauber und Geschäftsreisende verhilft Reisenden dazu, das Beste aus ihren Reisen herauszuholen. Mastercard Top Hidden Treasures ist dafür gedacht, Reisende genau an die Orte zu bringen, die es wirklich verdient haben, besucht zu werden", sagt Javier Perez, President Europe Region bei Mastercard.



Do's and Don'ts beim Reisen mit Kreditkarte



Mastercard hat die besten Tipps und Tricks zur Reise mit Kreditkarte zusammengestellt, damit Urlauber ihre Ferien sorgenfrei verbringen können:



- Informieren Sie sich über die Leistungen, die mit ihrer Karte verbunden sind: Sicherheit sowie Reise- und Freizeitangebote, die Ihre Reise noch einzigartiger machen können. - Teilen Sie Ihrer Bank im Vorfeld mit, wohin Sie verreisen, damit Ihnen im Notfall schneller geholfen wird. - Speichern Sie die "Karte verloren & gestohlen"-Nummer vorab auf ihrem Telefon, damit Sie schnell handeln und die Karte sperren lassen können. - Wenn Sie in einem Restaurant bezahlen, bitten Sie den Kellner darum das Kartenlesegerät mitzubringen oder begleiten Sie ihn zum Check-Out. - Schreiben Sie sich niemals Ihren PIN Code auf: Nicht auf Papier und nicht im Telefon. - Wenn Sie im Ausland mit Karte bezahlen, wählen Sie immer die lokale Währung, damit Sie den besten Wechselkurs erhalten. Denn: So kann Ihr Kartenherausgeber die Umrechnung günstiger erledigen, als der Verkäufer im Ferienland vor Ort. - Kontrollieren sie Ihre Kreditkartenabrechnungen und melden Sie missbräuchliche Belastungen innerhalb von 30 Tagen. Rufen Sie die Bank an, sollte Ihnen etwas verdächtig erscheinen. - Mastercard Zero Liability* schützt Sie vor nicht von Ihnen bevollmächtigten Transaktionen - also vor Zahlungen, die Sie nicht getätigt haben.



*bei Einhaltung der Sorgfaltspflicht



Über Mastercard



Mastercard (NYSE: MA) ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit dem schnellsten Zahlungsabwicklungsnetzwerk der Welt verbindet Mastercard Kartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Folgen Sie uns auf Twitter @MastercardDE, reden Sie mit im Beyond the Transaction Blog und abonnieren Sie die neuesten Nachrichten im Engagement Bureau.



Hinweis an die Redaktion - über die Erhebungsmethode



Mastercard Top Hidden Treasures hat 44 Länder ausgesucht und anhand untenstehender Kriterien die Top Spots bewertet. Länder: Armenien, Albanien, Aserbaidschan, Belgien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Island, Israel, Italien, Irland, Kasachstan, Kroatien, Litauen, Lettland, Mazedonien, Malta, Moldawien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Spanien, Slowakei, Slowenien, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Weißrussland.



Auswahlkriterien: - Unbekannt für den Durchschnittstouristen - Viele Aktivitätsmöglichkeiten, kulturell sowie outdoor - Kann das ganze Jahr über bereist werden - Bietet gute Zahlungsmöglichkeiten - Für alle Altersgruppen und Familienstatus attraktiv - Gute Infrastruktur für Reisende



Die vorgestellten verborgenen Reiseziele sind ein Ergebnis der Zusammenarbeit von Mastercard mit lokalen Reise-Bloggern und Tourismus-Experten. Die Geheimtipps wurden nach Kriterien wie Kosten und Komfort, Zahlungsmöglichkeiten, einfacher Kommunikation, Nahverkehr, Sicherheit, Hygiene und Servicequalität eingestuft.



OTS: Mastercard Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113997 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113997.rss2



Pressekontakt: Juliane Wolff Head of Communications Germany and Switzerland, Mastercard Tel: +49 172 1880720 E-Mail: media-frankfurt@mastercard.com follow us on twitter @MastercardDE