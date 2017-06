München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Schüler der Robert-Jungk-Gesamtschule Krefeld gewinnen mit einem filmischen Beitrag über die Suffragetten, Frauenrechtlerinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, den Geschichtswettbewerb des TV-Senders HISTORY und seiner Partner P.M. HISTORY und web and school. Der HISTORY-AWARD wird unterstützt von Vodafone und empfohlen vom Verband der Geschichtslehrer Deutschlands e.V.



- Jurymitglied Wigald Boning zum Gewinnerbeitrag: "Ein mit großem Aufwand, Können und großer Leidenschaft hergestelltes Dokudrama. Es ist auf allen Ebenen viel Talent erkennbar."



- Schirmherrin Collien Ulmen-Fernandes zum Thema des Awards: "Gleichberechtigung ist auf der ganzen Welt ein hochaktuelles Thema. Ich habe Zweifel, dass wir bereits in einer gleichberechtigten Gesellschaft angekommen sind."



- Aus ganz Deutschland und Österreich angereiste Schüler feierten im Deutschen Museum in München unter anderem mit Moderatorin Nina Eichinger, HISTORY-Senderchef Dr. Andreas Weinek und P.M. HISTORY-Redaktionsleiter Jens Schröder



Die Schüler der elften bis dreizehnten Klassen der Robert-Jungk-Gesamtschule in Krefeld gewinnen den Geschichtspreis HISTORY-AWARD. Bereits zum elften Mal zeichnete der TV-Sender HISTORY Projekte aus, die sich mit historischen Themen auseinandersetzen. Mehr als 240 Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Österreich hatten mit Videoeinreichungen am Wettbewerb zum diesjährigen Thema "Gleichberechtigung - wie gleich ist gleich?" teilgenommen. Bei der von Nina Eichinger moderierten Veranstaltung im Ehrensaal des Deutschen Museums in München überreichte heute Mittag die diesjährige Schirmherrin, Collien Ulmen-Fernandes, gemeinsam mit HISTORY-Senderchef Dr. Andreas Weinek den Award in Form des Senderlogos. Vodafone stiftete zudem das Preisgeld für die Plätze eins bis drei. Mit den zahlreich angereisten Schülern feierten im Deutschen Museum auch die Jurymitglieder des HISTORY-AWARD, Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl, Generaldirektor des Deutschen Museums, Wigald Boning, Dr. Sascha Priester, Historiker und Journalist, Jens Schröder, Redaktionsleiter von P.M. HISTORY, Maya Reichert, Leiterin DOK.education, die Schauspieler Hansi Kraus und Timothy Peach sowie die Regisseurin Heidi Kranz.



Schüler aller Altersklassen waren aufgerufen, sich filmisch mit dem Thema "Gleichberechtigung - wie gleich ist gleich?" auseinanderzusetzen. Die Schüler der Robert-Jungk-Gesamtschule Krefeld überzeugten mit ihrem 14-minütigen Film "Suffragetten? Suffragetten! - Aufbruch in eine neue Zeit" sowohl die Teilnehmer eines Online-Votings auf history.de als auch die prominent besetzte HISTORY-AWARD-Jury. Jury-Mitglied Helmut Markwort (FOCUS): "Die Schüler haben ein tolles Dokudrama abgeliefert. Die Suffragetten! Mit ihrem Aufbruch in eine neue Zeit zeichnen die 15 Schülerinnen und Schüler die Anfänge der Frauenbewegung nach und thematisieren eine der zentralsten Forderungen - das Wahlrecht für Frauen! Ein Mix aus heiter inszenierten Spielszenen und gut geführten, aussagekräftigen Interviews. Die detailgenaue und zeitgemäße Ausstattung der Drehorte und der Schauspieler mit ihren historischen Kostümen ist gelungen." Auch Jury-Neuling Wigald Boning war begeistert: "Ein mit großem Aufwand, Können und großer Leidenschaft hergestelltes Dokudrama. Man hat weder Kosten noch Mühen gescheut, und es ist auf allen Ebenen viel Talent erkennbar".



Der Robert-Jungk-Gesamtschule gelang mit ihrem Erfolg die Titelverteidigung: Sie wurde zum zweiten Mal in Folge mit dem HISTORY-AWARD ausgezeichnet. Bereits 2015 landeten Kinder und Jugendliche dieser Schule aus dem niederrheinischen Krefeld-Hüls (Nordrhein-Westfalen) auf dem Spitzenplatz.



Auf dem zweiten Platz landete die Ernst-Barlach-Schule München mit dem beeindruckenden Musikvideo "Ich bin ich" der beiden Freundinnen Felicitas und Emma, die das Publikum im Ehrensaal bei der Preisverleihung mit einer Live-Performance ihres hitreifen Songs begeisterten. Jury-Mitglied Helmut Markwort: "Eine schöne Melodie, nicht viele Worte, die aber alles ausdrücken! Das Lied 'Ich bin ich' der zwei Freundinnen Felicitas und Emma, die eine körperbehindert, die andere gesund, lässt dem Zuhörer und Zuschauer das Herz aufgehen und zeigt auf unmissverständliche Weise, dass Liebe und Freundschaft allein im 'Ich' ihre Begründung finden."



HISTORY-AWARD 2017 - Die Plätze 1 bis 10 im Überblick:



Platz 1: Robert-Jungk-Gesamtschule Krefeld (Schüler der Jahrgangsstufen 11-13) - "Suffragetten? Suffragetten! - Aufbruch in eine neue Zeit"



Platz 2: Ernst-Barlach-Schule München (Felicitas und Emma) - "Ich bin ich"



Platz 3: Städtisches Gymnasium Bad Laasphe (Jahrgangsstufe Q2) - "Von Menschen und Monstern"



Platz 4: Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee (Klasse J1) - "Emma"



Platz 5: Stephan-Brodmann-Schule Immenstaad (Klasse 2) - "E wie Emanzipation"



Platz 6: Realschule Heilsbronn (Klasse 7) - "Einzigartig"



Platz 7: Albert-Einstein-Gymnasium Reutlingen (Klasse 11) - "Gleichberechtigung der Frau - Auf Spurensuche"



Platz 8: Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt (HTBLuVA) Salzburg (Klasse 2 BHMNM) - "Epochen"



Platz 9: Elisabeth-Selbert-Schule Karlsruhe (Klasse 11) - "Wie gleich ist gleich?"



Platz 10: Gustav-von-Schlör-Schule Weiden (Jahrgangsstufen 11 und 12) - "Grundeinkommen - Jetzt gleich?"



Alle eingereichten Projekte mit Videos sind unter www.history-award.de abrufbar.



Schirmherrin des HISTORY-AWARD 2017 ist die Schauspielerin, Moderatorin und Autorin Collien Ulmen-Fernandes. Ulmen-Fernandes zum Thema des HISTORY-AWARD: "Gleichberechtigung ist ein Thema, das zahlreiche Bereiche unseres Lebens betrifft und nach wie vor auf der ganzen Welt hochaktuell ist. Ob im Beruf, in der Familie oder Flüchtlingsfrage - ich habe Zweifel, dass wir bereits in einer gleichberechtigten Gesellschaft angekommen sind. Umso wichtiger finde ich, dass sich der HISTORY-AWARD diesem Thema widmet".



Auszüge aus den Jurywertungen zum Siegerprojekt



Dr. Sascha Priester, Journalist und Historiker, der als Vertreter der Jury bei der Preisverleihung sprach: "Eine mitreissende, professionelle Storyline, unglaublich aufwändig in Szene gesetzt, sehr gute schauspielerische Leistungen, opulente Kostüme und Action à la Hollywood. Mit bemerkenswerter journalistischer Recherche- und Interviewarbeit gelingt es, auch den Bogen vom Kampf der Frauen für Gleichheit vor 100 Jahren zu uns heute zu schlagen. Eine tolle Leistung!"



Jens Schröder, Redaktionsleiter von P.M. HISTORY:



"Hier stimmt wirklich alles: sehr aufwändig gedreht, mit Humor, Stunts und Pferden sowie historischer Kulisse. Die aufwändigen Techniken werden sinnvoll eingesetzt, um das Thema gut zu erklären, es gibt einen Perspektivwechsel, mit dem die Haltung verschiedener Akteure klar wird, und zwei Interviews mit heutigen Politikern zur Einordnung. Glatte EINS!"



Maya Reichert, Leiterin DOK.education, Kinder- und Jugendprogramm des DOK.fest München:



"Kaum zu glauben, dass dieser Film von 15 Schülern der Jahrgangsstufe 11 bis 13 gedreht wurde - unter Anleitung von drei erfahrenen Geschichts- und Filmkennern. Er ist eine besondere und außergewöhnliche Leistung im Zusammenschluss der verschiedenen Gewerke wie Schauspiel, Kostüm, Ausstattung, Produktion, Kamera, Schnitt und Dramaturgie und hat darum einen Preis verdient. Das Thema ist richtig und emotional packend dargestellt, es ist wichtig und darüber hinaus gut gewählt zum Wettbewerb, und der Film passt großartig zu HISTORY."



Niko Lamprecht, Verband der Geschichtslehrer Deutschlands e.V. (VGD):



"Technisch überzeugend, sehr aufwändig und dramatisch gestaltet, Spielszenen wechseln mit Interviews/Erklärungen durch Prominente ab. 'Die Deutschen' lassen von der Machart her grüßen."



Über den HISTORY-AWARD



Der HISTORY-AWARD wird alle zwei Jahre unter einem jeweils anderen Motto ausgeschrieben. Schüler aller Altersstufen und Schularten sind dazu eingeladen, sich mit dem vorgegebenen Thema in unterschiedlichster Art und Weise auseinanderzusetzen. Wichtig ist eine erkennbar innovative, kreative und/oder analytische Herangehensweise an einen Aspekt, der mit dem Award-Thema in Zusammenhang steht. Das gewählte Thema soll daraufhin filmisch umgesetzt werden. Zu gewinnen gibt es vor allem öffentliche Aufmerksamkeit für das Engagement der Schüler. Der HISTORY-AWARD in Form des Senderlogos wird an die Erstplatzierten überreicht, die ebenso wie die Schülergruppen auf den Plätzen zwei und drei zusätzlich ein von Vodafone gestiftetes Preisgeld erhalten.



Der TV-Sender HISTORY veranstaltet den HISTORY-AWARD nunmehr zum elften Mal. Der Wettbewerb findet 2017 in Partnerschaft mit dem Geschichtsmagazin P.M. HISTORY und dem interaktiven Jugendmagazin web and school statt. Er wird unterstützt von Vodafone und DOK.education und vom Verband der Geschichtslehrer Deutschlands e.V. (VGD) empfohlen.



Die Jury des Wettbewerbs setzt sich in diesem Jahr zusammen aus Universitätsprofessoren aus Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl (Deutsches Museum München), Helmut Markwort (FOCUS), Niko Lamprecht (VGD), Jens Schröder (P.M. HISTORY), dem Autor und Dokumentarfilmer Robert Hültner und dem Historiker und Autor Dr. Sascha Priester. Neuzugänge in der Jury sind Wigald Boning und Maya Reichert. Musiker, Autor und Komiker Boning, der im vergangenen Jahr für die viel beachtete Doku-Reihe "Wigald & Fritz - Die Geschichtsjäger" des TV-Senders HISTORY vor der Kamera stand, ist ein bekennender Geschichtsfan. Maya Reichert ist Leiterin DOK.education, des Kinder- und Jugendprogramms des DOK.fest München. An der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München bekleidete Maya Reichert in den letzten vier Jahren das Amt der Frauenbeauftragten in allen hochschulpolitischen Gremien.



Zu prominenten Schirmherren des HISTORY-AWARD der vergangenen Jahre gehörten vor Collien Ulmen-Fernandes bereits der ehemalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher, die ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden Charlotte Knobloch, die Schwester des ehemaligen US-Präsidenten Dr. Auma Obama, der Bestsellerautor Wladimir Kaminer, die Schauspielerinnen Cosma Shiva und ihre Großmutter Eva-Maria Hagen, die Popband Klee und der Regisseur Marcus H. Rosenmüller.



Weitere Informationen zu HISTORY Deutschland sind unter www.history.de und unter www.facebook.com/history zu finden.



OTS: HISTORY newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55632 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55632.rss2



Pressekontakt: A+E NETWORKS GERMANY / The History Channel (Germany) GmbH & Co. KG



Nicolas Finke Head of Press & PR Tel.: 089/38199-731 E-Mail: nicolas.finke@aenetworks.de history.de



Sebastian Wilhelmi Director Marketing & Communications Tel.: 089/38199-730 E-Mail: sebastian.wilhelmi@aenetworks.de history.de