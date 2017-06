Lieber Leser,

Amazon hat in der vergangenen Woche die Akquisition von Whole Foods Market bekannt gegeben. Die Märkte, vor allem aber Aktien der Wettbewerber Walmart sowie Costco, reagierten sichtlich nervös darauf. Deren Aktien gaben um jeweils 9 % und 7 % nach. Das könnte eine zunächst übertriebene Reaktion gewesen sein, denn der derzeitige Marktanteil von Whole Foods Market beträgt gerade einmal 1,2 %. Der von Walmart liegt bei über 14 %. Hinzu kommt, dass Whole ... (Rami Jagerali)

