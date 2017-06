- Die Fluggesellschaft bietet Reisenden konsequent Fünf-Sterne-Service seit sieben aufeinanderfolgenden Jahren



Paris (ots/PRNewswire) - Am 20. Juni 2017, Ortszeit Paris, verkündete SKYTRAX, ein weltweiter Anbieter von Bewertungs- und Recherchediensten für die Luftfahrt mit Schwerpunkt auf Fluggesellschaften und Flughafenservice, die Gewinner der 2017 SKYTRAX World Airline Awards während der Paris Air Show. Im Anschluss an ein strenges Bewertungs- und Auswahlverfahren wurde Hainan Airlines Co., Ltd., das einzige nominierte Luftfahrtunternehmen aus Festlandchina, mit dem SKYTRAX Five-Star Airline im siebten Jahr in Folge ausgezeichnet. Die Fluggesellschaft wurde auch mit dem Preis als Best China Airline geehrt und erhielt den Award Best China Airline Staff Service.



Während der Verleihung der Auszeichnung an Sun Jianfeng, Präsident von Hainan Airlines, sagte Edward Plaisted, Präsident von SKYTRAX: "Es ist das siebte Mal, dass ich den SKYTRAX Five-Star Airline Award an Hainan Airlines überreichen kann. Im Lauf der letzten sieben Jahren hat die Jury von SKYTRAX die Entwicklung von Hainan Airlines zu einem führenden globalen Flugunternehmen miterlebt, das sich durch innovative und qualitätsbewusste Dienstleistungen auszeichnet. Als von weltweit Reisenden bevorzugte Fluglinie, die ihre einzigartige fernöstliche Gastfreundschaft mit internationalen Servicestandards kombiniert, ist Hainan Airlines wirklich zu einer internationalen Marke in der Luftfahrt geworden."



Anlässlich der Preisübergabe sagte Herr Sun: "Hainan Airlines bietet seinen Reisenden konsequent seit sieben aufeinanderfolgenden Jahren einen Fünf-Sterne-Service und gestaltet mit seinen personalisierten Serviceleistungen gleichzeitig eine qualitativ erstklassige Reiseerfahrung für Flugpassagiere. Wir glauben, dass die Kombination aus den besten Flugzeugen, stringenten Servicestandards und den sichersten Flügen den Passagieren die Sicherheit gibt, sich auf der gesamten Strecke in den besten Händen zu wissen, wenn sie mit uns fliegen. Der Gewinn des SKYTRAX Five-Star Airline Award seit sieben Jahre in Folge ist das Ergebnis des unermüdlichen Einsatzes von Hainan Airlines in den Bereichen Hardware-Installation, Servicesysteme, Streckenausbau und Flugsicherheit."



Die herausragenden Erfolge, die Hainan Airlines bis heute errungen hat, reflektieren das stetige Streben nach Spitzenleistungen in diesem Unternehmen. Die Unternehmensvision einer internationalen Marke war seit ihrer Gründung immer das Herzstück in der Entwicklung der Fluggesellschaft. Sie hat ein solides Fundament gelegt, um die Marke mit internationalen Standards vollständig in Einklang zu bringen, indem man von den globalen Marktführern der Branche gelernt hat und auch noch weiterhin lernt.



In Bezug auf das Sicherheitsmanagement - vom seit der Gründung angestrebten Ziel, eine führende internationale Fluggesellschaft zu werden, bis hin zur Auswahl als erste Fluglinie, die 2005 am Piloten- und Sicherheitsmanagementsystem (SMS) für den chinesischen zivilen Flugverkehr teilnahm - hat Hainan Airlines sein eigenes bewährtes SMS mit Fokus auf Sicherheitsrichtlinien, Risikomanagement, Sicherheitsgewährleistung und Sicherheitsverbesserung demonstriert. Seit 2011 und damit seit sechs aufeinanderfolgenden Jahren steht Hainan Airlines in Bezug auf Sicherheit auf der Liste der besten Fluglinien weltweit, die von der in Deutschland beheimateten Organisation für Sicherheitsbewertung JACDEC veröffentlicht wird. Die chinesische Fluggesellschaft wurde fünf Jahre lang unter den Top-Zehn Fluglinien eingestuft und erreichte 2016 den dritten Platz der JACDEC-Liste. Hainan Airlines hat sich darauf konzentriert, seine Servicequalität zu verbessern. Seit den Anfängen hat Hainan Airlines sich Singapore Airlines als Maßstab gesetzt, um von ihnen zu lernen und um die Markenreputation mit "dem Servicebewusstsein einer Dienstleistungskraft" aufzubauen. Das Ergebnis war, dass die Fluglinie zehn aufeinanderfolgende Jahre die besten Bewertungen in einer jährlichen Umfrage unter Passagieren erhalten hat. Diese Umfrage wurde von der chinesischen Behörde für zivile Luftfahrt, der Civil Aviation Administration of China (CAAC), durchgeführt, und Hainan Airlines hat sich dadurch einen Namen in der gesamten zivilen Luftfahrtbranche des Landes gemacht. Nach dem Wandel zu einer internationalen Fluglinie, war Hainan Airlines die erste Fluggesellschaft in Festlandchina, die der Allianz SKYTRAX beitrat, und außerdem eine von nur neun Fluggesellschaften, die sieben Jahre in Folge (seit 2011) mit der Fünf-Sterne-Auszeichnung der Allianz gewürdigt wurde. Im Jahr 2017 wurde Hainan Airlines von SKYTRAXX unter die Top-10 der Fluggesellschaften eingestuft.



Im vergangenen Jahr hat Hainan Airlines auf der Grundlage von Kundenfeedback seine Produkte verbessert und seine Servicephilosophie und -details optimiert. Beispielsweise wurde ein neues Hainan Airlines Mitgliedschaftssystem eingeführt, um Vielfliegern noch mehr Vorteile zu bieten; die Flugzeuge des Typs Boeing 787-9 wurden mit WLAN-Technologie ausgestattet, was Internetzugriff während des Flugs ermöglicht; die Kabinen wurden verbessert, indem man die Business-Klasse mit der sogenannten Fischgrät-Sitzplatzanordnung gestaltet hat, die den Passagieren mehr privaten Raum verschafft; die "Sterneküche in der Luft" wurde durch eine engere Zusammenarbeit mit führenden Hotelmarken und Restaurants geschaffen; das Entertainmentsystem an Bord wurde durch die Neugestaltung der Nutzerschnittstelle verbessert; das Video zur Sicherheitsinformation wurde erneuert; auf internationalen Strecken werden hochwertige geräuschreduzierende Kopfhörer von BOSE bereitgestellt, um während des Flugs eine reibungslose und angenehme audiovisuelle Erfahrung zu garantieren, und es wurden brandneue VIP-Lounges in den Flughäfen Xi'An, Hangzhou und Guangzhou gebaut, unter anderem der bereits in Betrieb genommene HNA Club, die Business Lounge in Terminal 2 im Beijing Capital International Airport.



Währenddessen hat Hainan Airlines kontinuierlich sein Streckennetz internationaler Routen mit dem Ziel verbessert, eine Luftbrücke aus miteinander verbundenen Routen zu schaffen, durch die Passagiere in jeden Winkel dieser Erde gelangen können. Bis heute hat Hainan Airlines mehr als 1.000 nationale und internationale Routen von und zu über 100 Städten in ganz Asien, Nordamerika, Europa und Ozeanien eingeführt. Mit einem so ausgedehnten internationalen Streckennetz bietet Hainan Airlines den Fluggästen bequeme und flexible Reisemöglichkeiten, zu denen auch Direktflüge zu ausländischen Destinationen von Beijing, Chongqing, Chengdu und Changsha aus gehören. Diese Direktflüge verbinden China mit der Welt und vertiefen den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen China und den Zielländern, die die Fluglinie anbietet. Darüber hinaus hat sich Hainan Airlines als chinesische Fluggesellschaft im Rahmen von Chinas Initiative "Ein Gürtel, eine Straße" der Verpflichtung verschrieben, die Servicepalette durch den Ausbau des Streckennetzes und die Umsetzung von Produktinnovationen zu verbessern. Aus diesem Grund gab es zu vielen der internationalen Routen der Fluggesellschaft positive Rückmeldungen von chinesischen und ausländischen Passagieren. Beim Ausbau der internationalen Routen hat Hainan Airlines den Geist und das Wesen der traditionellen chinesischen Kultur in alle Aspekte der Planung und Gestaltung mit einbezogen.



Hainan Airlines hat stets im Blick behalten, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, während das Unternehmen gleichzeitig Produktverbesserungen gefördert und das internationale Streckennetz aufgebaut hat. Die Fluggesellschaft hat es sich zur zentralen Aufgabe gesetzt, einen Beitrag zur Gesellschaft und zum Wohl der Allgemeinheit zu leisten, und engagiert sich mit großem Einsatz für die soziale Verantwortung als Unternehmen. Hainan Airlines will seine Marke als "grüne Fluglinie" aufbauen, indem die Unternehmenspolitik mit kohlenstoffarmer Technologie und geringem Energieverbrauch als wichtige Strategie zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens umgesetzt wird. Hainan Airlines unterstützt seit langer Zeit die regionale Wirtschaftsentwicklung und beteiligt sich an sozialen Kampagnen für Wohlfahrtszwecke. Das Unternehmen verfolgt mit folgenden Aktionen einen innovativen Ansatz, wie man zur Gesellschaft beitragen kann: Einführung der Spendenaktion "Change for Good" an Bord, "Love Wings - Bonuspunkte für das Gemeinwohl" sowie die Programme "Send Love Home" und "Carbon Footprint Offset". Als wichtiger Akteur in der zivilen Luftfahrtbranche Chinas nimmt Hainan Airlines aktiv an von der Regierung angefragten Flugmissionen teil, zum Beispiel bei der Evakuierung von chinesischen Staatsangehören, bei Charterflügen für den Katastrophenschutz und für Einsätze zur Friedensicherung. Dadurch trägt das Unternehmen zur Bewahrung des nationalen Friedens bei und fördert für alle die Harmonie und Nachhaltigkeit bei Hainan Airlines und in der Gesellschaft insgesamt.



Die Auszeichnung mit dem SKYTRAX Five-Star Airline Award zum siebten Mal in Folge ist gleichzeitig sowohl ein positiver Kommentar zu den Erfolgen und Leistungen, die das Unternehmen bis heute erreicht hat, als auch der Beginn eines neuen Kapitels, da sich die Fluglinie neuen wichtigen Projekten widmet und das nächste Niveau mit Spitzendienstleistungen anstrebt. 2017 stellt ein entscheidendes Jahr in der Geschichte von Hainan Airlines dar, denn das Unternehmen treibt aktiv die Transformation der Marke voran - einer Marke, die mittlerweile dank ihrer Globalisierungsbestrebungen wirklich einen internationalen Status erreicht hat - mit dem letztendlichen Ziel, eine ausgewachsene Weltklasse-Fluggesellschaft zu schaffen. Unter dem Dach der HNA Group ist Hainan Airlines mittlerweile im 24. Jahr sowohl Mitwirkende als auch Begünstigte der Chancen des Wachstums in der chinesischen zivilen Luftfahrtbranche, setzt aktiv die nationalen Richtlinien im Flugverkehr um und beweist seinen Marktwert durch innovative Serviceleistungen.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/525363/Hainan_Airlines_SKYTRAX _Awards.jpg (http://mma.prnewswire.com/media/525363/Hainan_Airlines_SKYTRAX_Awards.jpg) Foto - http://mma.prnewswire.com/media/525364/Edward_Plaisted_Sun_Jia nfeng.jpg (http://mma.prnewswire.com/media/525364/Edward_Plaisted_Sun_Jianfeng.jpg) Foto - http://mma.prnewswire.com/media/525367/Hainan_Airline_Awards.jpg



OTS: Hainan Airlines newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78205 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78205.rss2



Pressekontakt: Peony Wang 86 89866739679 86 18976081688 ying_wang10@hnair.com