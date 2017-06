Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Kommission lockert Bedingungen für Europäischen Investitionsfonds

Die EU-Kommission lockert die Bedingungen für den Europäischen Investitionsfonds (Efsi): Künftig soll er auch für Projekte ab einer Million Euro offen stehen, sagte ein Sprecher der Behörde. Bislang lag die Schwelle bei fünf Millionen Euro. Der von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker initiierte Fonds löste nach Angaben der Behörde bislang 209 Milliarden Euro an Investitionen für die europäische Wirtschaft aus.

Kauder: Facebook und Co sollten wegen Hass-Gesetz nicht zu früh jubeln

Die Unionsfraktion ist entschlossen, das Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet noch vor der Sommerpause zu beschließen. "Facebook und andere sollten nicht zu früh jubilieren, dass wir es nicht mehr hinbekommen", sagte Fraktionschef Volker Kauder (CDU) im Reichstag vor der Sitzung seiner Fraktion. Es gebe den festen Willen, das Gesetz in den verbleibenden anderthalb Sitzungswochen umzusetzen. Es würde soziale Netzwerk wie Facebook, Twitter und Youtube dazu verpflichten, offenkundig strafbare Inhalte binnen 24 Stunden zu löschen.

"Cum/Ex"-Ausschuss sieht keine Verfehlungen der Politik

Der Bundestags-Untersuchungsausschuss über die umstrittenen "Cum/Ex"-Aktiengeschäfte hat die politisch Verantwortlichen im Bund und die Behörden von Bund und Ländern von Vorwürfen in dem Zusammenhang freigesprochen. "Dieser Untersuchungsausschuss war nicht erforderlich", heißt es in dem Abschlussbericht des Gremiums. "Alle Vorwürfe sind widerlegt, mit denen seine Einsetzung begründet wurde."

Bundeslandwirtschaftsminister verärgert über Agrar-Report

Der Agrar-Report des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) sorgt für Verärgerung im Bundeslandwirtschaftsministerium. "Schon wieder stellt eine Behörde aus dem Ressortbereich des Umweltministeriums die Landwirtschaft an den Pranger", erklärte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) am Dienstag mit Blick auf die BfN-Analyse zur Situation der Biodiversität auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Da sich diese "deutlich verschlechtert" habe, forderte BfN-Präsidentin Beate Jessel eine Kehrtwende in der Agrarpolitik.

SPD wirft Merkel Arbeitsverweigerung vor

Die SPD hat Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Diskussion über die Zukunft der Rente Arbeitsverweigerung vorgeworfen. Merkel und der CDU ginge es bei ihrem Verzicht auf ein Rentenkonzept um den schlecht getarnten Versuch, das Rentenalter drastisch zu erhöhen, schimpfte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann im Reichstag. "Wenn in dieser Situation Frau Merkel sagt, wir brauchen kein Rentenkonzept, dann grenzt das an Arbeitsverweigerung", polterte Oppermann. Er rief die Kanzlerin auf, ein eigenes Rentenkonzept vorzulegen, wie es die SPD bereits getan hat.

Haushaltsausschuss wird Griechenland-Hilfen beschließen

Die neuen Kredite an Griechenland werden nicht im Plenum des Bundestages behandelt. Stattdessen sollen sie in der kommenden Woche vom Haushaltsausschuss genehmigt werden, wie die beiden Fraktionschef der Großen Koalition, Thomas Oppermann (SPD) und Volker Kauder (CDU), im Reichstag ankündigten.

Ethik-Kommission: Fahrer autonomer Autos müssen Herr ihrer Daten sein

Die Ethik-Kommission zur Bewertung selbstfahrender Autos drängt darauf, dass die Fahrer auch in Zukunft Herr über ihre Verkehrsdaten bleiben. "Fahrzeughalter oder Fahrzeugnutzer entscheiden grundsätzlich über Weitergabe und Verwendung ihrer anfallenden Fahrzeugdaten", heißt es in der in Berlin vorgestellten Empfehlung der Fachleute für die Zukunft des Autofahrens.

US-Finanzministerium kann Rechnungen bis September bezahlen

US-Finanzminister Steven Mnuchin rechnet damit, dass die Regierung genügend Geldmittel hat, um ihre Rechnungen bis Anfang oder sogar Ende September bezahlen zu können. Auch wenn der Kongress die offizielle Schuldenobergrenze nicht vor der fünfwöchigen Sommerpause anhebe, drohe daher kein Stillstand der Regierung, sagte Mnuchin in einem Interview mit CNBC. Über die in letzter Zeit geringeren Steuereinnahmen sei er ebenfalls nicht besorgt.

Defizit in der US-Leistungsbilanz im ersten Quartal gestiegen

Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im ersten Quartal 2017 gestiegen. Nach vorläufigen Berechnungen betrug das Defizit 116,78 Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 122,30 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wurde das Defizit im vierten Quartal 2016 auf 114,01 Milliarden Dollar revidiert, nachdem zunächst ein Minus von 112,38 Milliarden Dollar genannt worden war.

Rosengren: Niedriges Zinsumfeld dürfte einige Zeit andauern

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Boston, Eric Rosengren, geht davon aus, dass das Niedrigzinsumfeld noch für einige Zeit anhalten wird. Die Geldpolitik sei weniger dazu in der Lage, negative Schocks abzufangen, wenn die Zinsen bereits niedrig seien, sagte der Währungshüter bei einer Konferenz. Es sei daher wahrscheinlich, dass die US-Notenbank in Zukunft wieder auf unkonventionelle Methoden zurückgreifen müsse. Rosengren ist in diesem Jahr ohne Stimmrecht im Offenmarktausschuss.

Fed/Evans: Nächste Zinserhöhung kann bis Dezember warten

Die US-Notenbank kann nach Aussage des Präsidenten der Federal Reserve Bank von Chicago, Charles Evans, bis Jahresende mit einer weiteren Zinserhöhung warten. "Wir sind nun an einem Punkt, wo wir es uns nach zwei Zinserhöhungen (2017) leisten können, etwas abzuwarten", ob die unerwartet schwache Inflation der vergangenen Monate wieder anzuziehen beginne, sagte Evans bei einem Treffen mit Reportern des Wall Street Journal. Sollte es dann gerechtfertigt sein, könnten die Zinsen im Dezember erneut steigen.

USA verschärfen Sanktionen gegen Russland

Die USA haben die wegen des Ukraine-Konflikts verhängten Sanktionen gegen Russland weiter verschärft. Wie das Finanzministerium in Washington am Dienstag mitteilte, richten sich die neuen Strafmaßnahmen gegen insgesamt 38 Einzelpersonen und Organisationen. Die Sanktionen wurden während eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in der US-Hauptstadt bekanntgegeben.

US-geführte Koalition schießt erneut Drohne über Syrien ab

Die US-geführte Militärkoalition hat im syrischen Luftraum erneut eine Drohne abgeschossen. Der unbemannte Flugkörper habe aus iranischer Produktion gestammt, teilte am Dienstag ein US-Regierungsmitarbeiter in Washington mit. Er habe Truppen gehört, die den syrischen Machthaber Baschar al-Assad im Bürgerkrieg unterstützten. Nähere Angaben dazu, wem die Drohne gehörte, machte der Regierungsmitarbeiter nicht.

Unicredit: US-Arbeitslosenquote fällt auf 50er-Jahre-Niveau

Unicredit rechnet damit, dass die Arbeitslosenquote in den USA bis 2020 auf Niveaus fallen wird, die es zuletzt in den 1950er Jahren gegeben hat. Folglich erwartet die Bank einen andauernden Aufwärtsdruck auf Löhne und Inflation und prognostiziert einen recht steilen Zinserhöhungspfad der US-Notenbank, der an den Finanzmärkten bei weitem nicht eingepreist ist.

Briten geben Widerstand gegen EU-Haushalt auf

Einen Tag nach dem Start der Brexit-Verhandlungen hat Großbritannien seinen Widerstand gegen den mehrjährigen EU-Haushalt aufgegeben. Der EU-Rat verabschiedete eine überarbeitete Version des Budgetplans für die Zeit von 2014 bis 2020. Die britische Regierung hatte zunächst eine Zustimmung mit Blick auf die Zeit bis zu den Unterhauswahlen am 8. Juni verweigert. Am Dienstag enthielt sich das Land dann bei der Abstimmung.

Israel beginnt mit Bau einer neuen Siedlung im Westjordanland

Israel baut erstmals seit rund 25 Jahren eine neue Siedlung im besetzten Westjordanland. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gab den Auftakt der Bauarbeiten für die Siedlung Amitschi im Kurzbotschaftendienst Twitter bekannt. Dort solle Wohnraum geschaffen werden für die rund 40 jüdischen Familien, die im Februar aufgrund eines Gerichtsurteils unter Zwang aus der illegalen Siedlung Amona abgezogen wurden.

