Dublin (ots/PRNewswire) -



Online-Zensur ist das neueste Schlachtfeld im Kampf für die Informationsfreiheit und den uneingeschränkten Zugriff auf Inhalte und Wissen. Die einfache Tatsache, dass jemand in Russland lebt, bedeutet, dass sein Zugang zu politischen Medien eingeschränkt ist, während direkt hinter der Grenze in Finnland lediglich Torrent-Inhalte einer Beschränkung unterliegen. Während einige Länder wie Großbritannien und die USA relativ wenige gesetzliche Einschränkungen vorsehen, überrascht dies in einigen anderen Ländern schon eher. Ein Beispiel ist Japan mit seinen fehlenden Einschränkungen.



Um das Bestreben einer Regierung, den Zugriff auf frei verfügbare Informationen einzuschränken, einzuschätzen, sind verschiedene Elemente zu berücksichtigen, die Hand in Hand gehen. Zum Beispiel hängt das generelle Verbot jeglichen Internetzugangs in Nordkorea sehr stark mit der Angst der dortigen Regierung zusammen, die Bevölkerung könnte etwas über das Leben außerhalb der streng bewachten Grenzen des Landes erfahren. Auch die Einschränkungen in China, Taiwan und Vietnam sind politischer Natur, während die Einschränkungen in anderen Ländern wie Syrien, Saudi-Arabien und dem Jemen eher einen religiösen Hintergrund haben. Die Ironie hinter den genannten Gründen für die Einschränkung des freien Zugriffs auf das Internet zeigt sich jedoch, wenn man sieht, dass sich Länder wie Ghana, Armenien und Kolumbien unter den Ländern mit den geringsten Online-Beschränkungen befinden.



Diese Infografik (https://de.vpnmentor.com/blog/internetzensur-auf -welchem-rang-befindet-sich-ihr-land/) von vpnMentor (https://de.vpnmentor.com/) der Online-Zensur zeigt auf, wie verschiedene Länder auf der ganzen Welt Zugriff auf das Internet gewähren, und bietet Ihnen eine Weltrangliste nach Land. Entdecken Sie, wo Deutschland Leistungen gegenüber andere Länder stehen.



OTS: vpnMentor newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127026 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127026.rss2



Pressekontakt: Alexandra May Hopscotch Europe +49 7 85 15 08 51 89 amay@hopscotch.eu