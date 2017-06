Der Haushaltsausschuss des Bundestags will sich nach Angaben der SPD erst in der kommenden Woche mit den neuen Milliardenhilfen für Griechenland befassen. Mit Widerstand wird aber nicht zu rechnen sein.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages wird sich mit den neuen Milliardenhilfen für Griechenland nach Angaben der SPD erst in der kommenden Woche befassen. Fraktionschef Thomas Oppermann sagte am Dienstag, die entsprechenden Unterlagen seien erst am Dienstagmorgen eingetroffen. Deswegen sei eine Entscheidung in dieser Woche noch nicht möglich. Allerdings dürften die weiteren Kredite nicht auf Widerstand der Sozialdemokraten stoßen. "Klare Tendenz bei der SPD: ...

