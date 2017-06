Oxford, England und Philadelphia (ots/PRNewswire) -



Das Unternehmen PsiOxus Therapeutics, Ltd. (PsiOxus) für Krebsmedikamente gab heute die Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit in eine hochmoderne Einrichtung mit einer Fläche von 1.950 m² im Abingdon Science Park in Oxfordshire, GB, bekannt. Außerdem kündigte PsiOxus die Eröffnung einer neuen US-Einrichtung in Plymouth Meeting in der Nähe von Philadelphia, Pennsylvania, an. Durch diese zweigleisige Expansion kann PsiOxus die Forschung und Entwicklung neuer Immunonkologieprodukte sowohl in Großbritannien als auch in den USA vorantreiben.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/525274/PsiOxus_Therapeutics_Logo.jpg )



Der Standort in Abingdon wird der vorhandenen Laboreinrichtung in Milton Park angegliedert, um die Labor- und Büroflächen beträchtlich zu vergrößern. Mit der Einrichtung in Philadelphia eröffnet PsiOxus das erste Büro außerhalb Großbritanniens, das sich anfänglich auf Geschäftsentwicklung, klinische Entwicklung und Regulierungstätigkeiten konzentrieren wird. Die Einstellung neuer Mitarbeiter ist an beiden Standorten bereits gut angelaufen.



"Wir sind sehr erfreut, in unsere hochmoderne Anlage im Abingdon Science Park, GB, zu ziehen", sagte Priya Mande, leitende Geschäftsführerin von PsiOxus. "Durch diese siebenfache Steigerung der Kapazitäten können wir neue Fähigkeiten, Fachkenntnisse und Mitarbeiter ins Boot holen, um das fortlaufende Wachstum von PsiOxus als eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Immunonkologie und die Förderung potenzieller Behandlungsoptionen für Krebspatienten voranzutreiben."



Charles Morris, Entwicklungsvorstand bei PsiOxus und Leiter der US-Einrichtung, kommentierte: "Unser Büro hier vor den Toren von Philadelphia wird uns als US-Basis dienen, um klinische Studien und die Geschäftsentwicklung in enger Zusammenarbeit mit unseren Kollegen in Großbritannien zu organisieren."



John Beadle, Geschäftsführer von PsiOxus, fügte hinzu: "Durch diese beiden neuen Einrichtungen können wir unsere bahnbrechenden internen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf beiden Seiten des Atlantiks fortführen und gleichzeitig unsere Möglichkeit verbessern, mit unseren globalen Mitarbeitern und Partnern an dem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, neue Behandlungsmethoden für Krebspatienten zu entwickeln."



Informationen zu PsiOxus Therapeutics



PsiOxus Therapeutics ist bestrebt, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Immunonkologie zu werden und Krebspatienten relevante Arzneimittel zu bieten. Unsere Arbeit ist produkt- und plattformbasierend und zielt darauf ab, innovative Immuntherapien für die Behandlung solider Tumore zu entdecken und zu entwickeln. Unsere Produkte nutzen Enadenotucirev, unser proprietäres onkolytisches Virus der ersten Generation, und unsere proprietäre Plattformtechnologie für die nächste Generation an onkolytischen Viren, Tumor-Specific Immuno-Gene Therapy (T-SIGn). Die T-SIGn-Therapieplattform basiert auf dem onkolytischen Virus Enadenotucirev, dessen Eigenschaften es ermöglichen, es intravenös zu verabreichen und sich gezielt in Tumorzellen zu replizieren. Das antitumoröse Potenzial kann weiterhin durch "arming" (aufrüsten) gesteigert werden. Bei diesem Prozess werden dem Virus neue Gene hinzugefügt. Durch die aufgerüstete T-SIGn-Plattform kann eine breite Platte an systematisch bereitgestellten onkolytischen Immuntherapeutika einschließlich onkolytischen Viren erstellt werden, die einen oder mehrere Antikörper, Zytokine, immunmodulierende Proteine oder auf Nukleotid (RNA)-basierte Nutzlasten exprimieren. Die T-SIGn-Plattform befindet sich in der präklinischen Phase während klinische Studien der Phase I/II mit Enadenotucirev in verschiedenen Tumortypen und mit verschiedenen Kombinationen einschließlich Checkpoint-Inhibitoren und herkömmlicher Chemotherapeutika bereits laufen.http://www.psioxus.com



OTS: PsiOxus Therapeutics newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127027 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127027.rss2



Pressekontakt: PsiOxus Therapeutics Ltd. Abingdon Oxfordshire GB - Priya Mande: +44 1235 835328 priya.mande@psioxus.com | PsiOxus Therapeutics Inc. Plymouth Meeting Pennsylvania USA - Charles Morris: charles.morris@psioxus.com