Mannheimer Morgen zum Cum-Ex-Untersuchungsausschuss Überschrift: Nicht auf Augenhöhe Der Staat sei zu fett, heißt es oft. Interessanterweise erheben gerade die diesen Vorwurf, die Millionen und Milliarden besitzen. Der Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Steuerhinterziehung im Bundestag zeigt nun, welches Motiv dieser Botschaft zugrunde liegen könnte. Wenn der Staat schlecht ausgestattet ist, kann man ihn besser ausplündern. Mit einem dreisten Steuer-Spar-Trick, dem sogenannten Cum-Ex-Modell, haben Banken und Berater in den vergangenen Jahrzehnten Miliarden Euro verdient. Sie haben sich einmal gezahlte Steuer zwei- oder mehrmals vom Finanzamt zurückerstatten lassen. Das Bundesverfassungsgericht und der jetzt beendete Ausschuss haben dazu festgestellt: besonders schwere Steuerhinterziehung. Kriminalität kommt immer wieder vor, sie mutiert, ist erfinderisch. Das lässt sich nicht vermeiden. Nicht sein muss jedoch, dass dem Bundesfinanzministerium die Fachkräfte fehlen, um bereits erkanntes, illegales Verhalten zu unterbinden. Da geht das Sparen beim Staat eindeutig zu weit. Gleiches gilt für die Finanzaufsicht (BaFin) in Bonn, die Finanzämter in den Bundesländern, das Bundeszentralamt für Steuern und die entsprechenden Staatsanwaltschaften. Wenn der Staat nicht genug Personal aufbieten kann, um seine berechtigten Interessen durchzusetzen, wird er zur Witzfigur. Er ist dann nicht auf Augenhöhe mit den wirtschaftlich Mächtigen im Lande.

June 20, 2017 13:16 ET (17:16 GMT)