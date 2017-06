Vor einem Jahr war Europa wie erstarrt nach Brexit-Votum und vor richtungsweisenden Wahlen. Jetzt wird losgelegt: Wahlen mehrheitlich gut gelaufen (außer UK), Konjunktur läuft, die Geldpolitik ist auf Sicht klar. Wie investieren? Fragen wir Folker Hellmeyer von der Bremer Landesbank? Wie sind die europäischen Börsen bewertet, wo sind die Niveaus ambitionierter? Wo läuft die Konjunktur besser? Mit welchen Folgen? Was tut der Brexit der Weltwirtschaft an, was tun sich die Briten an? Und was wenn in Frankreich der Reformwille kippt? Warum hält Mario Draghi an seiner Zinspolitik trotz massiver Kritik fest? Welchen Assetklassen gibt Folker Hellmeyer den Vorzug? Dazu und zu noch mehr Themen, Einschätzungen, Ein- und Aussichten: Folker Hellmeyer von der Bremer Landesbank im Gespräch mit Antje Erhard