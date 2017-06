Straubing (ots) - Zu Recht warnt BDI-Chef Dieter Kempf davor, die Hände selbstzufrieden in den Schoß zu legen. Vor allem der Rückstand Deutschlands bei der Digitalisierung ist nicht nachvollziehbar. In vielen ländlichen Regionen mit viel Mittelstand ist lahmes Internet eine Wachstumsbremse. Bei der Industrie 4.0, die derzeit in aller Munde ist, kann die Bundesrepublik nur dann die Nase vorn haben, wenn sie ihre Breitband-Infrastruktur auf Vordermann bringt. Deshalb haben die Bosse gerne vernommen, dass Martin Schulz als Kanzler die Digitalisierung zur Chefsache machen will.



