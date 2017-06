Der Dichter Jürgen Becker hat neuen Georg-Büchner-Preisträger Jan Wagner gelobt. Becker, der vor drei Jahren mit dem Büchner-Preis ausgezeichnet wurde, hob im Gespräch mit der "Rheinischen Post" (Mittwoch) Wagners "präzise Art, Erfahrung und Imagination in Poesie zu verwandeln" hervor.

"Wagner hat eine sehr große verbale Phantasie. Seine Poesie öffnet dem Leser die Sinne, seine Art zu schreiben hat viel Zukunft." Nach Beckers Worten seien die Gedichte des neuen Preisträgers so offen, dass man sich schnell darin einfinden könne. "Aber die scheinbar leicht geschriebenen Gedichte haben immer noch einen Hintergrund, der sie nicht so leicht zu einem Ende bringt", so Becker.

Insgesamt begrüßte er es, dass mit dem 45 Jahre alten Wagner wieder ein jüngerer Dichter die wichtigste literarische Auszeichnung Deutschlands bekommt.