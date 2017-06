Halle (ots) - Bei der bundesweiten Aktion des Bundeskriminalamts (BKA) gegen Internet-Hetze haben die Ermittler auch in Sachsen-Anhalt zugeschlagen. "Am Vormittag wurde in Bernburg die Wohnung eines 68-Jährigen durchsucht", sagte Beatrix Mertens von der zuständigen Polizeidirektion Nord der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Bei dem Beschuldigten aus dem Salzlandkreis handle es sich um einen bekennenden Reichsbürger. In seiner Wohnung seien mehrere Datenträger sowie ein Computer beschlagnahmt worden. Der Schlag gegen Internethetzer ist Teil eines Aktionstages, den das BKA zum zweiten Mal durchführte.



