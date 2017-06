TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 06/20/17 -- The common shares of Aquarius Surgical Technologies Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com

Aquarius Surgical Technologies Inc. is an exclusive provider of innovative, minimally invasive medical laser systems and consumables for multiple medical disciplines, principally in the field of urology. Solutions comprise multiple laser systems, consumables, clinical education, service, support and maintenance and focus on increasing the availability of services for patients, enhancing the quality of patient care, improving operationally efficiencies and reducing total operational costs.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de Aquarius Surgical Technologies Inc. a ete approuvee.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com

Aquarius Surgical Technologies Inc. est un fournisseur exclusif de systemes laser medicaux innovants et peu invasifs et de consommables pour les disciplines medicales multiples, principalement dans le domaine de l'urologie. Les solutions comprennent plusieurs systemes laser, consommables, education clinique, service, assistance et maintenance et mettent l'accent sur l'augmentation de la disponibilite des services pour les patients, l'amelioration de la qualite des soins aux patients, l'amelioration de l'efficacite operationnelle et la reduction des couts operationnels totaux.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: Aquarius Surgical Technologies Inc. ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): ASTI ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and 16 821 115 outstanding/ Titres emis et en circulation: ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for 10 816 499 issuance/ Titres reserves pour emission: ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Technology/Technologie ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 03842P 10 0 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: CA03842P 10 0 9 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: 500 ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de CDN$/$CDN negociation: ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date de negociation: June 21, 2017/ Le 21 juin 2017 ---------------------------------------------------------------------------- Other Exchanges/Autres marches: N/A ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal Year end /Cloture de March 31/ Le 31 mars l'exercice financier: ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company ----------------------------------------------------------------------------

