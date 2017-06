Essen (ots) - Es gab Zeiten, in denen die Arbeitslosigkeit in NRW schockierend hoch war. Das hat sich zum Glück zuletzt geändert. Es sind Jobs entstanden, sogar sozialversicherungspflichtige, und in einigen Landesteilen ist von Vollbeschäftigung die Rede.



Aber leider gibt es noch viele, die überhaupt nichts von diesem kleinen Jobwunder haben. Mehr als 300.000 Frauen und Männer sind langzeitarbeitslos, also seit mehr als einem Jahr ohne Beschäftigung. Diese Zahl ist seit sieben Jahren fast unverändert!



Dafür, dass Menschen keine Chance haben auf einen regulären, gut bezahlten Job, gibt es viele Gründe: Schicksalsschläge, Krankheit, ein Unfall, fehlende Vorbilder, eine vergeigte Schullaufbahn, und manchmal fügt sich all das zusammen zu einem Unglück.



Eine verantwortungsvolle Politik lässt diese Bürger nicht links liegen, sondern kümmert sich. Zwar bleibt die "NRW-Koalition" in ihrem Vertag bemerkenswert vage, wenn es um Sozialpolitik geht, aber immerhin will sie das Land "fairer" gestalten. Zur Fairness gehört, den bisher völlig Chancenlosen Chancen zu geben. Ein sozialer Arbeitsmarkt gehört dazu.



