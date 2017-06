Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Insgesamt nahm die Vorsicht an den Finanzmärkten nach einem optimistischen Wochenstart am Tag zuvor nun wieder zu. Neben geopolitischen Risiken in Nahost sowie im Zusammengang mit Nordkorea stimmten die fallenden Ölpreise die Investoren zurückhaltender.Zweijährige ...

