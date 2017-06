Mehrjährige Lizenzvereinbarung zur Beschleunigung der Entwicklung des patentierten Infinitus Super Highway von Airborne Wireless Network



Simi Valley, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Airborne Wireless Network (OTC QB: ABWN) freut sich, eine Softwareentwicklungsvereinbarung mit dem niederländischen Pionierunternehmen in Softwareentwicklung und fortschrittlicher Kommunikation, Thinking Different Technologies (TDT), bekannt zu geben. ABWN erwartet, dass diese Beziehung die Entwicklung von ABWNs Befehls-, Steuerungs-, Kommunikations- und Koordinationssoftwaremodulen seines Infinitus Super HighwayTM erheblich beschleunigen sollte.



TDT, ein niederländisches technisches Entwicklungsunternehmen, wird dazu beitragen, das umfassende Softwareentwicklungsprogramm von ABWN weiterzuentwickeln, von Funkfrequenz-Steuerung vermaschter Netzwerke und zugehöriger Bodenkonnektivität bis hin zu anderen in Betracht gezogenen Übertragungsmedien, wie z. B. dedizierte Laserverbindungen in der Zukunft.



Michael Warren, CEO von ABWN, sagte: "Unsere Zusammenarbeit mit TDT sollte die höchste Technik-Qualität unserer Softwareentwicklung bieten. Mit dieser Vereinbarung können wir das Know-how von TDT nutzen, um ein komplettes Modellportfolio mit Geschwindigkeit und Ausführung zu liefern. Traditionell sind Funkverkehr und Laser-Kommunikation zwischen Flugzeugen in der Luft eine Herausforderung, gelinde gesagt. Der neue Hybridansatz von ABWN und das Know-how von TDT sollten dazu beitragen, diese Herausforderungen abzuschwächen und einen erheblichen Einfluss auf die Fähigkeit von ABWN haben, sein vorgeschlagenes globales Luft-Wireless-/Laser-Mesh-Netzwerk auf den Markt zu bringen."



TDT engagierte sich zuvor in der Spitzenforschung, Entwicklung, Prototypenerstellung und Patentierung, und zwar in den Bereichen nicht-lineare Telekommunikations- und Funktechnik, sofortige X-dimensionale biometrische menschliche Kartierung, Anti-Trägheits-Phänomen und Wirtschaftlichkeit von Treibstoff in der Automobil- und Luftfahrtindustrie, Schwerkraftphänomen und Veränderung der physikalischen Eigenschaften von Materie, kalte Fusion und Synthese neuer Materialien für neue Anwendungen, neue unabhängige Quellen der Energieerzeugung, Energieeinsparungen in der Metallurgie und der chemischen Industrie, direkte optische nicht-lineare Verstärkung, künstliche Intelligenz in Börsenhandel-Anwendungen, traditionelle Börsenhandelssoftware mit extrem niedriger Latenz, Elektronik und umfassende unterstützende Software-Engineering-Entwicklungen für alle oben genannten Bereiche. Die Mission von TDT ist, neue Ideen und modernste Technologien auf den Weltmarkt zu bringen, um revolutionäre neue Produkte und Dienstleistungen zu schaffen.



Über Airborne Wireless Network



Das Unternehmen beabsichtigt, durch die Vernetzung von Verkehrsflugzeugen während des Fluges ein luftgestütztes, drahtloses Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzwerk zu schaffen. Alle am Netzwerk beteiligten Flugzeuge agieren dabei als fliegende Repeater oder Router, die Breitbandsignale von Flugzeug zu Flugzeug senden und empfangen und so einen digitalen Superhighway in der Luft bilden. Das Unternehmen möchte diese Hochgeschwindigkeitsbreitbandpipeline zur Verbesserung der Reichweite und Konnektivität nutzen. Das Unternehmen versteht sich nicht als Einzelhändler für Endnutzer, sondern als Großhändler mit Zielkunden wie Internetdienstleister und Telefongesellschaften.



Konnektivität wird in der Welt derzeit durch den Einsatz von Seekabeln, Glasfaserkabeln im Boden und Satelliten hergestellt. Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass seine luftgestützte Datenautobahn eine Lösung sein kann, um eine bestehende Lücke in der Konnektivität der Welt zu füllen. Wenn das Netzwerk entwickelt und vollständig implementiert ist, wären seinen Verwendungsmöglichkeiten praktisch keine Grenzen gesetzt. Sobald das Netzwerk des Unternehmens entwickelt ist, wird es neben der Konnektivität zu kommerziellen und privaten Flugzeugen während des Fluges eine kostengünstige Hochgeschwindigkeitsverbindung zu ländlichen Gebieten, Inselstaaten, Schiffen auf See und Bohrinseln bieten.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.airbornewirelessnetwork.com



Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:



Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten und Erwartungen der Unternehmensleitung und unterliegen erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten. Sollten sich zugrunde liegende Annahmen als unzutreffend erweisen oder Risiken oder Unwägbarkeiten auftreten, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.



Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, die Verfügbarkeit von Kapital; die mit der Entwicklung neuer Produkte oder Technologien und der betrieblichen Tätigkeit als Unternehmen in der Entwicklungsphase verbundenen Unwägbarkeiten; unsere Fähigkeit, die zusätzlichen zur Finanzierung unserer Geschäfts- und Produktentwicklungspläne erforderlichen Mittel zu erhalten; unsere Fähigkeit, Produkte auf Basis unserer Technologieplattform zu entwickeln und zu vermarkten; der Wettbewerb in der Branche, in der wir tätig sind und Produkte vertreiben; allgemeine Branchenbedingungen; allgemeine wirtschaftliche Faktoren; die Auswirkung von Branchenvorschriften; technologische Fortschritte; neue Produkte und Patente der Konkurrenz; Probleme oder Verzögerungen in der Produktion; Abhängigkeit von der Wirksamkeit der Patente des Unternehmens sowie das Risiko von Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Patentstreitigkeiten und/oder regulatorischer Maßnahmen.



