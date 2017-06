NEW YORK (dpa-AFX) - Im MSCI Emerging Markets Index werden künftig auch chinesische Papiere enthalten sein. 222 sogenannte A-Aktien von größeren Unternehmen sollen aufgenommen werden, wie der Indexanbieter am Dienstag mitteilte. Dies wird in zwei Schritten erfolgen und zwar im Mai und im August des kommenden Jahres./he

