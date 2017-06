NEW YORK (Dow Jones)--Der Indexbetreiber MSCI nimmt chinesische A-Aktien in den Emerging Market (EM) Index auf. Dies ist das Ergebnis der jährlichen Überprüfung, wie die Gesellschaft am Dienstagabend mitteilte. Darüber hinaus erwägt MSCI, auch Saudi-Arabien in den entsprechenden Index aufzunehmen. Des Weiteren verschiebt MSCI die Entscheidung über eine Neueinteilung der MSCI Argentinien- und Nigeria-Indizes.

Die entscheidende Nachricht betrifft allerdings den Umgang mit chinesischen A-Aktien. Diese werden ab Juni 2018 im MSCI Emerging Markets Index und im MSCI ACWI Index geführt werden. Der Indexbetreiber wird 222 Werte großer chinesischer Unternehmen aufnehmen. Diese werden dann eine Gewichtung auf Pro-Forma-Basis von rund 0,73 Prozent im MSCI Emerging Markets Index besitzen.

Für Analysten kommt der Schritt nicht unerwartet. MSCI hatte die Entscheidung wegen Sorgen um die Zugänglichkeit des Binnenmarktes in den vorangegangenen drei Jahren aufgeschoben. Die Aufnahme in diesem Jahr wurde wahrscheinlicher, nachdem MSCI im März einen abgeschwächten Vorschlag vorgelegt hatte, um den Finanzmärkten und Vermögensverwaltern entgegenzukommen. Die Analysten der Commerzbank hatten bereits im Vorfeld der Entscheidung von einer symbolischen Bedeutung des Schrittes gesprochen und unter anderem auf die geringe Gewichtung der Aktien verwiesen. Letztlich erkenne MSCI Chinas zunehmenden Einfluss in der Weltwirtschaft und an den Finanzmärkten an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2017 17:33 ET (21:33 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.