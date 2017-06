Freiburg (ots) - Es ist einfach, aus der Ferne Foltervorwürfe zu erheben. Nordkorea, schwärzestes Schaf der Staatengemeinschaft, abgeschottet und auf Krawall gebürstet. Trotzdem können wir Lehren aus dem Fall ziehen. Menschlichkeit hat in totalitären Regimen keinen Platz - das Schicksal eines jungen Amerikaners macht dies besonders deutlich, weil es ein Gesicht dazu gibt, eine trauernde Familie, viele Medienberichte, viel Empathie. Das ist emotional begreifbarer als etwa die massenhafte Flucht aus Syrien. Doch die Hintergründe sind die gleichen. In Syrien sind - auch abseits des Kriegsgeschehens - Grausamkeiten ebenso an der Tagesordnung wie in Nordkorea. In Unrechtsstaaten herrscht Unrecht. Diese triviale Erkenntnis gilt es im Gedächtnis zu bewahren. http://mehr.bz/khs140a



