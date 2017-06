Istanbul (ots/PRNewswire) -



Turkish Airlines hat in diesem Jahr vier Auszeichnungen erhalten: "Best Airline in Southern Europe", "Best Business Class Onboard Catering", "World's Best Business Class Lounge" und "Best Business Class Dining Lounge" der Skytrax World Airline Awards.



Die Ergebnisse der World Airline Awards 2017 wurden heute bei der Paris Airshow bekanntgegeben. M. Ilker Ayc?, Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender des Exekutivausschusses von Turkish Airlines, nahm die Auszeichnungen in Empfang, die vom CEO von Skytrax, Edward Plaisted, überreicht wurden.



Herr Ayc? erklärte: "Die Tatsache, dass man uns dieser Auszeichnungen für würdig erachtet, ist ein Beweis für unser starkes Engagement in allen Bereichen des Flugverkehrs sowie für das stetige Wachstum, das wir im Hinblick darauf an den Tag legen. Turkish Airlines konnte seine Führungsposition in seiner Region wahren und wird auch weiterhin von Fluggästen aus aller Welt hochgeschätzt. Wir konnten bereits zahlreiche Erfolge verzeichnen, aber wir sind Teil einer starken, entschlossenen und opferbereiten Familie, die unermüdlich extrem motiviert ist, größere Erfolge anzustreben, solange sich das auszahlt. Wir sind uns sicher, dass beide Motivationen und unsere umfangreichen Bemühungen uns in naher Zukunft noch größere Erfolge bescheren werden."



Skytrax ist der branchenweit angesehenste Anbieter von internationalen Passagierbefragungen für Fluglinien und untersucht das Erlebnis von Reisenden in Bezug auf verschiedene Flughafen-Services und maßgebliche Produkt-Leistungsindikatoren Nach der Auswertung zeichnet Skytrax die erfolgreichsten Unternehmen mit seinen World Airline Awards aus, die auch als die "Oscars der Luftfahrtindustrie" gelten.



Den diesjährigen Ergebnissen zufolge konnte sich der Flagcarrier Turkish Airlines den ersten Platz in der Kategorie "World's Best Business Class Lounge" [Weltbeste Lounge für die Business Class] sichern, und zwar für seine weltberühmte und in ihrer Art einzigartige Lounge, der "Turkish Airlines Lounge Istanbul", die eine breite Palette von Aktivitäten und Services bietet und so die Zeit vor bzw. zwischen Flügen zu einem ganz eigenen besonderen Erlebnis macht.



Außerdem wurde Turkish Airlines für seinen hervorragenden Catering-Service für Passagiere der Business Class innerhalb dieser weltberühmten Lounge in der Kategorie "Best Business Class Lounge Dining" ausgezeichnet.



Zum wiederholten Male erhielt Turkish Airlines zudem für seinen reibungslosen Catering-Service in der Luft die Auszeichnung "Best Business Class Onboard Catering" [bestes Catering an Bord für die Business Class] - wie schon zuvor im Jahr 2013, 2014 und 2016.



