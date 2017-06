Die neuesten Trends der Welternährung und Lebensmittelwirtschaft stehen im Mittelpunkt der ersten Tagesspiegel World Food Convention am 22. Juni in Berlin. Ressourcen und Nahrung sind bereits jetzt ungleich verteilt - der Tagesspiegel bringt die entscheidenden Akteure an einen Tisch. Die Teilnahme ist kostenfrei. Donnerstag, 22. Juni 2017, 9 bis 18 Uhr, Einlass ab 8 Uhr BOLLE Säle,...

Den vollständigen Artikel lesen ...