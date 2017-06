Ein chinesisches Unternehmen namens Fruit Mould, mit Sitzt in Suzhou, Jiangsu, östliches China, verkauft Plastikformen an Erzeuger weltweit, sodass sie ihr eigenes neues Obst und Gemüse erzeugen können. Es hat ein interessantes Geschäftsmodell entwickelt, indem es Plastikformen gestaltet, die gewöhnliches Obst und Gemüse in seltsame und lustige Formen bringen:...

