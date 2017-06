Der Druck auf Präsident Temer wächst: Die brasilianische Polizei empfiehlt Ermittlungen gegen ihn. Es gebe genug Belege dafür, dass Temer Bestechungsgeld angenommen hat. Dieser weist das zurück.

Die brasilianische Polizei hat nach eigenen Angaben Beweise dafür gefunden, dass der umstrittene Präsident des Landes, Michel Temer, Bestechungsgeld angenommen hat. Gegen ihn solle wegen des Verdachts der passiven Korruption ermittelt werden, empfahl die Polizei in einem vorläufigen Bericht, den der Oberste Gerichtshof Brasiliens am Dienstag veröffentlichte. Konkret habe Temer das Geld demnach empfangen, um so Unternehmen zu helfen.

Zunächst muss nun der Generalstaatsanwalt des Landes entscheiden, ob er mit der Empfehlung der Polizei übereinstimmt. Falls dies so ist, wird im Weiteren der brasilianische Kongress entscheiden, ob ...

