STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Nordkoreakrise:

"Gerade im Verhältnis zu Nordkorea kommt eine Kehrtwende der US-Diplomatie zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Erst im Mai ist in Südkorea Moon Jae-in in den Präsidentenpalast eingezogen. Anders als seine Vorgängerin setzt der neue Mann auf sanftere Töne gegenüber dem Nachbarn im Norden. Ein partnerschaftliches Auftreten zwischen Südkorea und den USA wird nun erschwert, gerade das wäre aber so notwendig wie selten zuvor. Nordkorea soll über Material zum Bau von bis zu 25 nuklearen Gefechtsköpfen verfügen, hat Fortschritte beim Bau von Mittelstreckenraketen und Triebwerken gemacht und mehrfach seinen wichtigsten Partner in Peking verprellt. Was die Region nun bräuchte, was die USA bieten müssten, ist eine Politik der kleinen Schritte, eine kluge Mischung aus Dialogangebot und Abschreckung. Der Tod des US-Studenten hat das Potenzial, genau das Gegenteil zu bewirken."/DP/jha

