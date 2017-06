FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Rücktritt Goulards:

"Der Fall Goulard ist ein Dämpfer für Macrons Start, aber kein großer. Das gewichtigere Problem ist, dass damit auch Macrons Verbündeter Bayrou, aus dessen Bewegung die zurückgetretene Ministerin stammt, unter Druck geraten ist. Allerdings haben die Franzosen die Partei des Präsidenten gerade mit einer eigenen Mehrheit im Parlament ausgestattet, so dass er auf Bayrou sogar verzichten könnte. Eine alte Weisheit lautet, dass man Grausamkeiten am Anfang einer Legislatur begehen sollte. Wenn Macron sich daran hält, dann hat er eine realistische Chance, Frankreich wieder zu der Vitalität zu verhelfen, die das Land eigentlich auszeichnet. Es wird politischen Widerstand und Streiks geben - aber zumindest an den Urnen haben die Franzosen den Stillstand abgewählt, der ihre Nation so tief in die Krise geführt hat."/DP/jha

AXC0004 2017-06-21/05:35