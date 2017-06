BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Steuerpläne von SPD und Merkel:

"So weit, so langweilig. Wenn die CSU die CDU nicht doch noch zum Jagen trägt und mehr Mut im gemeinsamen Regierungsprogramm der Unionsparteien durchsetzt, werden die beiden Volksparteien mit sehr biederen Konzepten antreten. Schulz will moderat umverteilen, Merkel sehr moderat alle entlasten. Unvernünftig ist das beides nicht. Aber angesichts von Rekordsteuereinnahmen seit Jahren doch arg ambitionslos. Kreativität und Ehrgeiz entwickelt unsere Politik immer nur, wenn es darum geht, neue Ausgaben zu erfinden: Mit den offenen Grenzen, der Energiewende oder der Euro-Rettung kommt eigentlich in jeder Legislaturperiode ein Mega-Projekt hinzu, bei dem es auf eine Milliarde mehr oder weniger nicht ankommt. In den Wahlprogrammen stand übrigens keines davon."/DP/jha

