Zürich - Ob Euro, Peso oder Pfund - wer aus den Ferien zurückkehrt, bringt nebst vielen Erinnerungen meist auch übrig gebliebenes Feriengeld in ausländischer Währung mit. Oft kann dieses Geld nicht zurückgewechselt werden und verstaubt in einer Schublade, wo es an Wert verliert. Es gibt eine bessere Lösung: Die Behindertenorganisation Procap Schweiz nimmt sämtliche Währungen gerne entgegen.

«Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns ihr Ferienrestgeld zur Verfügung stellen», so Susi Mauderli, die die Sammlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...