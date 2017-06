Üblicherweise enthalten Projektverträge über die Konstruktion, Beschaffung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von industriellen Anlagen und Maschinen einen groben Terminplan, der die wesentlichen Ecktermine auf dem Weg zur Fertigstellung des Projektes für die Vertragsparteien festschreibt. Diese groben Ecktermine sind in Form von Meilensteinen, meist mit Vertragsstrafen bewehrt, im Projektvertrag enthalten. Gängige Industriepraxis ist es, dass der Auftragnehmer vertraglich verpflichtet ist, diesen Meilensteinplan mit dem im Projekt notwendigen Aktivitäten ("Vorgänge") innerhalb eines kurzen Zeitraumes (zwischen 4 und 8 Wochen) nach Inkraftsetzung des Projektvertrages zu detaillieren und beim Auftraggeber zur Genehmigung einzureichen.

Anforderungsgerechte Terminplanung schafft Vertrauen

Sinn und Zweck dieser Vorgehensweise ist es, dass sich der Auftraggeber einen Eindruck davon verschaffen kann, ob die Terminplanung des Auftragnehmers zum einen realistisch ist und zum anderen, ob der Auftragnehmer die Reihenfolge seiner Arbeiten sinnvoll geplant hat. Weiterer Zweck ist es, zwischen den Vertragsparteien Einigkeit darüber herbeizuführen, zu welchen Zeitpunkten der Auftraggeber seine vertraglich geschuldeten Mitwirkungspflichten im Projekt nachkommen muss.

Haben sich die Vertragsparteien auf einen solchen Terminplan geeinigt, so spricht man von einem "Basisterminplan", welcher zum Vertragsgegenstand, sprich zum "Bausoll", wird. Gegen diesen wird der Auftragnehmer im Projekt gemessen. Auf diesen kann der Auftragnehmer sich beziehen, wenn der Auftraggeber säumig ist mit der Erbringung seiner Mitwirkungspflichten im Projekt. In einem solchen Basisterminplan ist es essentiell, dass dieser ausreichend, aber nicht zu detailliert ist (keine "Mikroprojektplanung") und dass die enthaltenen Aktivitäten auf dem Wege von Anordnungsbeziehungen (z. B. "Ende-Anfang", "Anfang-Anfang" etc.) logisch miteinander verknüpft sind.

Soweit so gut. In der industriellen Projektpraxis ist jedoch häufig zu beobachten, dass der Fortschreibung des Terminplanes über den Projektverlauf ein Mauerblümchendasein zukommt. Zwar werden Arbeitsfortschritte im Projekt monatlich vom Auftragnehmer im Terminplan erfasst und von ihm an den Auftraggeber berichtet, jedoch versäumen es Auftragnehmer häufig, ...

