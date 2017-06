Peking jubelt über die Aufnahme chinesischer Festland-Aktien in den wichtigen MSCI-Index für Schwellenländer. Doch Anleger an den großen Börsen der Volksrepublik beeindruckt das wenig. Aus gutem Grund.

Vier Jahre hatte China auf diesen Schritt gewartet. Um 4.30 Uhr Ortszeit in Peking war es endlich so weit: Der US-Indexanbieter MSCI gab bekannt, chinesische Festlandaktien, die sogenannten A-Shares, in seinen Index für Schwellenländer aufzunehmen. Die Entscheidung hat Strahlkraft. Denn viele Fondsmanager orientieren sich an MSCI. Mit der Entscheidung des Börsenbetreibers könnten sie nun in China zukaufen.

Große Marktbewegungen werde es jedoch nicht geben, sagte Huang Weiping, Vorsitzender des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften an der Pekinger Volksuniversität, dem Handelsblatt. "Das ist ein symbolischer Schritt", urteilte der Professor.

Schließlich sind viele der erfolgreichsten chinesischen Unternehmen in Hongkong gelistet und schon seit Jahren internationalen ...

