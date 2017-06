Moneycab.com: Herr Amstutz, seit 12. Mai sind Sie nicht mehr Interim-CEO, sondern ganz regulär vom Verwaltungsrat zum Nachfolger Ihres Co-Founder-Kollegen Christian Zahnd ernannt. Eigentlich ein logischer Schritt. Wieso gab es dennoch diese "Bedenkzeit"?

Patrick Amstutz: Die CEO-Position ist in jedem Unternehmen zentral. Ich habe es deshalb auch persönlich begrüsst, dass der Verwaltungsrat alle internen und externen Optionen für die Nachfolge sorgfältig geprüft hat. Umso mehr freut mich das mir gegenüber ausgesprochene Vertrauen.

Abicipar ist ihr Haupt-Projekt, ein Medikamentenkandidat gegen Erblindung. Wie stark hängt Molecular Partners' Erfolg kurzfristig von erfolgreichen klinischen Ergebnissen mit abicpar ab?

Abicipar ist in der Phase III - Zulassungsstudie am weitesten fortgeschritten und steht deshalb im Fokus. Wir haben aber in den letzten Jahren unsere Pipeline kontinuierlich ausgebaut und vielversprechende Moleküle in der Entwicklung, wie zum Beispiel MP0250, das soeben in der Phase II dem ersten Patienten mit Multiplem Myelom dosiert wurde und für das wir eine weitere Phase II-Studie bei einer Lungenkrebsindikation starten werden.

"Allergan hat die abicipar-Phase III - Studie sehr schnell voll rekrutiert, was ein gutes Zeichen für das Medikament ist."

Patrick Amstutz, CEO Molecular Partners

Ophthotech, ein US-amerikanisches Biotech-Start-up, hat in seiner Phase III-Studie mit seinem Flagschiffprodukt Fovista komplett versagt. Das Medikament sollte wie abicipar bei Makula-Degeneration eingesetzt werden. Ist so etwas für Molecular Partners eher bad oder good news?

Als das Scheitern von Fovista bekannt wurde, haben die "reinen" VEGF-inhibierenden Produkte, Lucentis und Eylea, direkt davon profitiert. Abicipar ist zwar noch nicht am Markt, ist aber auch ein "reiner" VEGF-Inhibitor. Die bisherigen Resultate bei der Behandlung der feuchten Makula-Degeneration waren sehr ermutigend. Allergan hat die Abicipar-Phase III - Studie sehr schnell voll rekrutiert, was ein gutes Zeichen für das Medikament ist.

Einige Ihrer Venture-Kapitalgeber haben ihren Aktienanteil leicht reduziert. Können Freefloat-Aktionäre auch neben ihrem neuen, berühmten Ankeraktionär Hansjörg Wyss in Zukunft in die Bresche springen?

Es gibt in der Schweiz und international viele Investoren, die sich für Molecular Partners interessieren. Dies zeigt sich auch daran, dass neben Herrn Wyss noch etliche andere Biotech-Kenner namhafte Aktienpakete übernommen haben. Es ist aber auch beachtlich, dass die Venturekapitalgeber, welche sich ja oft nach maximal zehn Jahren ganz zurückziehen, immer noch investiert bleiben möchten. Keiner der Venturekapitalgeber, die im April ihre Anteile an Herrn Wyss und weitere Schweizer Investoren verkauft haben, hat alle Anteile verkauft, was darauf hindeutet , dass diese Investoren die nächsten werttreibenden Meilensteine - beispielsweise die Bekanntgabe der Phase III-Daten zu abicipar - abwarten wollen. Interessierte neue Investoren müssen ihre ...

