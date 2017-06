The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0102356745 EMISS.GEM.WOHNB. 09-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0243273791 BK O.COMM.(HK) 14/17 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A12UFY7 IKB DT.IND.BK.MTN 15/17 BD00 BON EUR N

CA PDT1 XFRA DE000A13SRX6 PATIO DIREKT ZWEI 14/20 BD00 BON EUR N

CA E7SC XFRA DE000A1X3Q99 ACCENTRO R.EST. 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5QC2 BAY.LDSBK.OPF.R.20290 BD00 BON EUR N

CA IDBA XFRA XS0796312055 IDB TRUST SERV. 12/17 BD00 BON USD N

CA XFRA AT0000A0V7B2 ERSTE GP BNK 12-17FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JLL8 DZ BANK MTN.E.15078 NR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB5JH2 NORDLB IS.S.934 BD01 BON EUR N

CA XFRA US28264QGC24 EKSPORTFINANS 07/17 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US88579YAE14 3M CO. 12/17 BD01 BON USD N

CA BRIH XFRA XS0077157575 BRAZIL 97/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0797449641 TOTAL CAP.INTL 12/17 MTN BD01 BON AUD N

CA UBLE XFRA XS0850006593 UNIBAIL-RODAMCO 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1076702460 SWED.EXP. CRED. 14/17 MTN BD01 BON TRY N

CA XFRA XS1081333921 CHINA HONGQIAO GR.14/17 S BD01 BON USD N

CA XFRA HK0000204716 21VIANET GRP 14/17 BD02 BON CNY N

CA 8SZC XFRA US828807CD77 SIMON PROP.GRP 10/20 BD02 BON USD N

CA CILA XFRA XS0307005545 LAFARGE 07/17 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0307512722 AMER.INTL GRP 07/17 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1078802755 RABOBK NEDERLD 14/17 MTN BD02 BON NZD N

CA XFRA XS1080036939 INTL FIN. CORP. 14/17 MTN BD02 BON CNY N

CA BE0K XFRA DE000A0NKUD2 BERLIN, LAND LSA07/17A230 BD03 BON EUR N